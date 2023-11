Tin Vodopivec: Želeli smo narediti sredine večere zabavne

Občinstvo je na prvem večeru 300 kosmatih pričakal degustacijski meni petminutnih nastopov komikov, ki zdaj dobivajo nov prostor za trening. "Želeli smo narediti sredine večere zabavne. Da imamo lahko vsak teden v sredo stand up, na katerega pridejo vsi. Lahko nastopajo tujci, domači komiki, legende, novi komiki, imamo pa tudi improvizirano gledališče. Da se vsako sredo na enem mestu zbere vse, kar imamo radi od komedije," je povedal komik in programski vodja večerov 300 kosmatih Tin Vodopivec. "Potrebujemo prostor, kamor komiki lahko večkrat pridejo in se preizkusijo. Ljudje te izklesajo v kip grškega boga," je o novem prostoru povedal gost presenečenja Sašo Stare in v smehu dodal: "Morda so to samo moje želje."