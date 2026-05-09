Tina Gaber Golob: Danes je moj 40. rojstni dan

Tina Gaber Golob je dopolnila 40 let. Slavljenka, ki je slovenski javnosti znana že dlje časa, najprej kot manekenka, pozneje pa kot lobistka in vplivnica, je s svojimi 38 tisoč sledilci delila čustven videoposnetek. V njem je zbrala utrinke iz otroštva, mladosti in bližnje preteklosti ter z njim obeležila osebni jubilej. "Danes je moj 40. rojstni dan," je pripisala objavi.

Rojena 9. maja 1986 je širši slovenski javnosti postala znana leta 2007, ko je kot študentka sociologije iz prestolnice v ljubljanskem Atlantisu osvojila naziv Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. Kasneje se je preizkusila tudi v vlogi televizijske voditeljice, ustvarjala digitalne vsebine ter med drugim vodila svoj podkast.

V zadnjih letih je največ pozornosti pritegnila z zvezo s premierjem Robertom Golobom, s katerim sta si lanskega septembra obljubila večno zvestobo. "Ponosen sem, da je Tina Gaber danes rekla da," je po poročnem obredu, ki ga je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, povedal Golob.

Tini Gaber Golob so ob jubileju na družbenem omrežju voščili številni, med drugim tudi radijska voditeljica Anja Ramšak ter voditeljica oddaje Delovna akcija in pevka Ana Praznik.