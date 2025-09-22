Svetli način
Tina Gaber Golob objavila poročne fotografije: 'Plesna je vrhunska!'

Strunjan, 22. 09. 2025 08.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Tina Gaber Golob od poroke s premierjem Robertom Golobom na družbenem omrežju deli podrobnosti poročnega dne. Čeprav je bila lokacija ob morju že znana, pa je bilo dogajanje skrbno varovano in zaprto za javnost. Prav zato so fotografije, ki jih je delila s sledilci, vzbudile veliko pozornosti, posebej pa je navdušila tista, ki je nastala med poročnim plesom.

Premierjeva soproga Tina Gaber Golob je na družbenem omrežju delila poročne fotografije in z njimi navdušila svoje sledilce. Na njih je pokazala podrobnosti poročnega dne na idilični lokaciji v Strunjanu, kjer svatje niso uživali le ob pogledu na morje, temveč tudi v pravi zabavi, ki je sledila obredu.

Največ pozornosti je požela fotografija prvega poročnega plesa, na kateri premier v zrak dvigne svojo nevesto, ona pa nosi dolgo belo obleko z visokim razporkom na levi strani stegna. Mladoporočenca sta vidno dobre volje, svati, ki stojijo ob plesišču, pa jima z navdušenjem ploskajo.

Nad fotografijami so bili navdušeni tudi sledilci, ki so med komentarji pohvalili novopečena zakonca. "Vse svetovne, plesna pa AAA," je zapisal pevec Sebastian, vse dobro pa jima je zaželela tudi Nina Osenar, ki je v svojem in moževem imenu napisala: "Ohh, čudovita sta! Naj bo ta spektakularni dan za vedno v vajinih rdečih srcih. Postarajta se skupaj, naj vama življenje streže toplino, povezanost, stabilnost in srečo. Nina in Dejan."

Plesala pa nista le ženin in nevesta. Kot je razvidno iz fotografij, so se dobro zabavali vsi zbrani, ki so z mladoporočencema nazdravili ob poročni torti, ki sta jo, preden so jo razrezali, skupaj posladkala. Tina Gaber Golob je pred tem že delila podrobnosti o svoji poročni obleki, ki jo je nosila na prvo septembrsko soboto, prvo premiersko poroko v samostojni Sloveniji pa so mediji že razglasili za poroko leta. 

KOMENTARJI (34)

Groucho Marx
22. 09. 2025 09.19
Koliko tujih državnikov je bilo prisotnih? 🤪
ODGOVORI
0 0
luna.3
22. 09. 2025 09.17
Kljub vsem negativnim komentarjem, priznajmo, da je bila nevesta lepa. Smo pa pač taki, da skoraj vsako stvar kritiziramo.
ODGOVORI
0 0
Amethist
22. 09. 2025 09.16
lepe fotke, vsaka poroka je nekaj posebnega in za vedno ostane v spominu.
ODGOVORI
0 0
Hud Robin
22. 09. 2025 09.16
+2
Ma nehajte že s tem, saj dotična ni toliko zanimiva kot misli da je.
ODGOVORI
2 0
Klovni...
22. 09. 2025 09.14
+4
Te se še s kolom ne bi dotaknil, golob pa jo je še kušnil
ODGOVORI
5 1
Duh8
22. 09. 2025 09.12
-7
Lepotica
ODGOVORI
0 7
Omreznina2024
22. 09. 2025 09.11
+6
Menda pripravljajo vsi bivši veselico, ker imajo sedaj proste roke.
ODGOVORI
6 0
Omreznina2024
22. 09. 2025 09.10
+6
Najbolj srečni so sigurno vsi bivši, ha. So si odahnili.
ODGOVORI
7 1
bohinj je zakon
22. 09. 2025 09.10
-5
Gala. Kot se spodobi. Nekaj srečnih. Vesela Slovenija.
ODGOVORI
1 6
Misika1967
22. 09. 2025 09.06
-6
Zelo lepo,veliko srece.🥰
ODGOVORI
1 7
LeviTUMOR
22. 09. 2025 09.02
+10
Nej se smejcka, mi se bomo pa takoj ko bo odletel pajac hehe
ODGOVORI
12 2
Oliguma
22. 09. 2025 09.00
+9
Čas je da odleti.. še par mesecev..
ODGOVORI
12 3
proofreader
22. 09. 2025 08.59
+10
Vsi tajkuni na kupu.
ODGOVORI
12 2
proofreader
22. 09. 2025 08.57
+5
Menda ni bilo vse legalno, ker Zoki ne govori Italijansko, kot veleva zakon.
ODGOVORI
10 5
Morgoth
22. 09. 2025 09.13
+3
On še slovensko ne govori dobro.
ODGOVORI
3 0
proofreader
22. 09. 2025 08.56
+7
Si predstavljate koliko člankov bi šel bilo če poroka ne bi bila skromna in zasebna.
ODGOVORI
13 6
veneti
22. 09. 2025 08.56
+11
ko golddigger naleti na zlato.
ODGOVORI
13 2
Castrum
22. 09. 2025 08.56
+12
O moj bog kakšna patetika.
ODGOVORI
15 3
junij66
22. 09. 2025 08.53
+7
🤮🤢🤮🤢🤮🤢🤮
ODGOVORI
10 3
Justice4all
22. 09. 2025 08.51
+11
Ali ni ona samo omenila da je njuna poroka zasebne narave????
ODGOVORI
14 3
Sixten Malmerfelt
22. 09. 2025 08.45
+8
Mi plešemo....
ODGOVORI
11 3
