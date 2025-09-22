Tina Gaber Golob objavila poročne fotografije: 'Plesna je vrhunska!'

Premierjeva soproga Tina Gaber Golob je na družbenem omrežju delila poročne fotografije in z njimi navdušila svoje sledilce. Na njih je pokazala podrobnosti poročnega dne na idilični lokaciji v Strunjanu, kjer svatje niso uživali le ob pogledu na morje, temveč tudi v pravi zabavi, ki je sledila obredu.

Največ pozornosti je požela fotografija prvega poročnega plesa, na kateri premier v zrak dvigne svojo nevesto, ona pa nosi dolgo belo obleko z visokim razporkom na levi strani stegna. Mladoporočenca sta vidno dobre volje, svati, ki stojijo ob plesišču, pa jima z navdušenjem ploskajo.

Nad fotografijami so bili navdušeni tudi sledilci, ki so med komentarji pohvalili novopečena zakonca. "Vse svetovne, plesna pa AAA," je zapisal pevec Sebastian, vse dobro pa jima je zaželela tudi Nina Osenar, ki je v svojem in moževem imenu napisala: "Ohh, čudovita sta! Naj bo ta spektakularni dan za vedno v vajinih rdečih srcih. Postarajta se skupaj, naj vama življenje streže toplino, povezanost, stabilnost in srečo. Nina in Dejan."