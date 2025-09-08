Tina Gaber Golob pod vtisom pravljične poroke: Toliko lepih sporočil ...

Tina Gaber Golob je še vedno močno pod vtisom poročnega dne. Novopečena nevesta je na družbeno omrežje objavila fotografijo iz vile Tartini, kjer sta si v soboto s premierjem Robertom Golobom obljubila večno zvestobo.

"Toliko lepih sporočil ... ni mi še uspelo odpisati. Ampak že vnaprej tisočkrat hvala," je zapisala vplivnica. "Ponosen sem, da je Tina Gaber danes rekla da," pa je po obredu, ki ga je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, dejal Golob in se zahvalil za spoštovanje zasebnosti. Poroka je namreč potekala stran od oči javnosti, v krogu družine in prijateljev.