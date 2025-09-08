Svetli način
Tina Gaber Golob pod vtisom pravljične poroke: Toliko lepih sporočil ...

08. 09. 2025

Tina Gaber Golob je po poroki s premierjem Robertom Golobom izrazila neizmerno veselje ob številnih prejetih čestitkah. "Ni mi še uspelo odpisati," je med drugim priznala mlada nevesta. Premier in vplivnica sta si večno zvestobo obljubila v soboto na intimni slovesnosti v Strunjanu.

Tina Gaber Golob je še vedno močno pod vtisom poročnega dne. Novopečena nevesta je na družbeno omrežje objavila fotografijo iz vile Tartini, kjer sta si v soboto s premierjem Robertom Golobom obljubila večno zvestobo.

Tina Gaber Golob
Tina Gaber Golob FOTO: Tina Gaber Golob

"Toliko lepih sporočil ... ni mi še uspelo odpisati. Ampak že vnaprej tisočkrat hvala," je zapisala vplivnica. "Ponosen sem, da je Tina Gaber danes rekla da," pa je po obredu, ki ga je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, dejal Golob in se zahvalil za spoštovanje zasebnosti. Poroka je namreč potekala stran od oči javnosti, v krogu družine in prijateljev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub strogemu varovanju zasebnosti pa je predsednik vlade kaj kmalu po vstopu v zakonski stan na svoje družbeno omrežje objavil romantično fotografijo. "Žena in mož," je pripisal fotografiji, na kateri sta mladoporočenca poseben trenutek ovekovečila s poljubom.

Fery Zaka
08. 09. 2025 12.26
Seveda je toliko lepih sporočil, če komentarje o poroki zaklepajo. Čeprav ne bi škodilo, da si malo prebereta, kaj si ljudje mislijo o njiju.
ODGOVORI
0 0
wsharky
08. 09. 2025 12.25
+1
sedaj pa še dojenček in Slovenija bo rešena
ODGOVORI
1 0
Majzelj
08. 09. 2025 12.17
+4
Jaz pa na sliki sam vidim, da gre parket mal narazen in da so okna starega tipa...
ODGOVORI
4 0
Dragica Cegler
08. 09. 2025 12.17
+1
Kako vplivnica,če pa ste včeraj pisali,da je stilistka in modna kreatorka?
ODGOVORI
2 1
Vakalunga
08. 09. 2025 12.16
+3
Js nisem prebrala nobenega, zaradi te rdeče parade parade ponosa. Upam, da ne bo koga na Snežičevi jahti od smeha razneslo.
ODGOVORI
3 0
the kop
08. 09. 2025 12.15
+4
hahaha! burleska se nadaljuje!!
ODGOVORI
4 0
Otto von Grunf
08. 09. 2025 12.14
+7
Očitno ni brala komentarjev tukaj.
ODGOVORI
7 0
Maxx365
08. 09. 2025 12.18
-3
Upam, da je bila tako pametna in jih res ni. Itak je bila večina negativnih, po teh takoj vidiš kdo je nevoščljiv desnuh.
ODGOVORI
1 4
Podlesničar
08. 09. 2025 12.13
+0
Srečno Tina ❤️
ODGOVORI
1 1
gogi_
08. 09. 2025 12.12
+3
Koga farbate?
ODGOVORI
4 1
Malo za šalo
08. 09. 2025 12.11
+6
Le kdo sploh so ti ljudje, o katerih se toliko piše?
ODGOVORI
6 0
Bartoreli77
08. 09. 2025 12.05
+5
Kdaj bo ločitev?
ODGOVORI
7 2
Brus123
08. 09. 2025 12.13
+4
Nč bat, pride!
ODGOVORI
4 0
JApajaDAja
08. 09. 2025 11.24
+5
pa ja to ni njena poročna obleka?
ODGOVORI
5 0
DKR
08. 09. 2025 12.19
+3
Ne, to je njena delovna obleka.
ODGOVORI
3 0
