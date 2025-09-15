Tina Gaber Golob razkrila podrobnosti o poročni obleki

Tina Gaber Golob dva tedna po t. i. poroki leta svoje sledilke in sledilce še naprej razveseljuje s posnetki iz zakulisja poroke. Tokrat je na družbenih omrežjih delila posnetek, na katerem skupaj s sestro Uršo Gaber , ki je bila tudi njena poročna priča, plešeta na Abbino Super Trouper . Na njem je videti, kako se preobrazita v poročna oblačila.

Na Instagramovih zgodbah je premierjeva žena delila tudi informacije o poročni obleki. Kot je povedala, se je odločila za "vintage navdihnjeno poročno obleko" s "chantilly čipko" v kožno-slonokoščeni barvi. Obleko je ustvarilo ukrajinsko podjetje Milla Nova , ki sta ga leta 2002 v Lvovu ustanovili sestri Zoryana in Iryna Senyshyn .

"Sestra? Kljukica. Priča? Kljukica. Krivec za vse skupaj? Kljukica. Narjen," je zapisala v opisu pod videem.

Podrobnosti druge obleke bo po njenih besedah delila v prihodnje, ob tem pa je poudarila, da sta bili obe obleki izposojeni.

Tina Gaber Golob in premier Robert Golob sta se poročila na prvo septembrsko soboto v Strunjanu. Poroka leta in prva premierska poroka v samostojni Sloveniji je bila zaprta za javnost in medije.