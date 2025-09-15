Svetli način
Domača scena

Tina Gaber Golob razkrila podrobnosti o poročni obleki

Strunjan, 15. 09. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 31 minutami

R. M.
52

Tina Gaber Golob je po poroki leta razkrila podrobnosti poročne obleke. Kot je med drugim povedala na družbenih omrežjih, gre za obleko ukrajinskih modnih oblikovalk. Ob tem je delila še posnetek, na katerem pred poročnim obredom plešeta s sestro, ki je bila tudi njena poročna priča.

Tina Gaber Golob dva tedna po t. i. poroki leta svoje sledilke in sledilce še naprej razveseljuje s posnetki iz zakulisja poroke. Tokrat je na družbenih omrežjih delila posnetek, na katerem skupaj s sestro Uršo Gaber, ki je bila tudi njena poročna priča, plešeta na Abbino Super Trouper. Na njem je videti, kako se preobrazita v poročna oblačila.

"Sestra? Kljukica. Priča? Kljukica. Krivec za vse skupaj? Kljukica. Narjen," je zapisala v opisu pod videem.

Na Instagramovih zgodbah je premierjeva žena delila tudi informacije o poročni obleki. Kot je povedala, se je odločila za "vintage navdihnjeno poročno obleko" s "chantilly čipko" v kožno-slonokoščeni barvi. Obleko je ustvarilo ukrajinsko podjetje Milla Nova, ki sta ga leta 2002 v Lvovu ustanovili sestri Zoryana in Iryna Senyshyn.

Podrobnosti druge obleke bo po njenih besedah delila v prihodnje, ob tem pa je poudarila, da sta bili obe obleki izposojeni.

Tina Gaber Golob in premier Robert Golob sta se poročila na prvo septembrsko soboto v Strunjanu. Poroka leta in prva premierska poroka v samostojni Sloveniji je bila zaprta za javnost in medije.

KOMENTARJI (52)

pusi
15. 09. 2025 09.24
Za koliko prodajapisunom te populistične"novice"?
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1921539
15. 09. 2025 09.23
se motim ali je bilo to vse zasebno?Zakaj zdaj najeda s tem?
ODGOVORI
0 0
Razumnež
15. 09. 2025 09.23
Če bi imela čez obraz pajčolan....Ne, tudi v tem primeru ne.
ODGOVORI
0 0
HolopjeHitler
15. 09. 2025 09.21
+1
Zanimivo kako se cenzurira dejstvo, da je bivša ljubica Roka Snežiča, postala nova milijonarka. Po ločitvi. Jackpot milijonarja so malodane vlekli za kravateljc, Tini pa niti čestitali niso.
ODGOVORI
1 0
Morgoth
15. 09. 2025 09.21
+3
A bo maja prihodnje leto odprla OF?🤡😂
ODGOVORI
3 0
Castrum
15. 09. 2025 09.20
+3
A ni to bila intimna poroka?.....samo prašam....
ODGOVORI
3 0
deny-p
15. 09. 2025 09.19
+3
Očitno se je dovolj znorela, da se je lahko ustalila...🤣🤣
ODGOVORI
3 0
ulebule
15. 09. 2025 09.19
+3
koga to briga?
ODGOVORI
3 0
PoldeVeliki
15. 09. 2025 09.19
+6
A je tudi razkrila kolikokrat je šla kakat med poroko ?
ODGOVORI
6 0
HolopjeHitler
15. 09. 2025 09.23
To bo zapisano po ločitvi, v knjigi kjer bo opisala vse svoje nadčloveške muke na poti do milijonarke. Jan, Patrik, Rok Snežič in še tisoči žrtvovani na tej poti.
ODGOVORI
0 0
Kr0ujem
15. 09. 2025 09.17
+6
🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 0
Po možganski kapi
15. 09. 2025 09.16
+0
Lahko nam vzamete vse ampak Tine in gospoda Maljevca ne damo
ODGOVORI
3 3
Tine990
15. 09. 2025 09.16
+5
Za regetanje je dobro
ODGOVORI
5 0
Po možganski kapi
15. 09. 2025 09.15
+4
V Dobruški vasi vse spremljamo o Tini Gaber .
ODGOVORI
4 0
Victoria13
15. 09. 2025 09.15
+6
Koliko časa bomo še brali o tej ženski, dobro da so volitve najkasneje 24.4.2026!
ODGOVORI
6 0
HolopjeHitler
15. 09. 2025 09.24
Prihajajo še članki o ločitvi in kako zasluženo je postala nova milijonarka.
ODGOVORI
0 0
Ricola Swiss
15. 09. 2025 09.14
+9
Volilci kuštravega, sedaj ste pa sigurno zelo ponosni, da imate tako prvo damo, do nedavnega se je razkazovala po raznih jahtah, potem jo pa pobere vaš odrešenik o bog pomagaj zavedenim.
ODGOVORI
9 0
Po možganski kapi
15. 09. 2025 09.15
+3
Mi v Donruški vasi smo srečni .
ODGOVORI
3 0
Po možganski kapi
15. 09. 2025 09.14
-2
Velika večina Slovencev je sedaj srečnih.Hvala Tino in gospodu Maljevcu,da delata dobro.
ODGOVORI
1 3
Gutenberg
15. 09. 2025 09.12
+7
In ta dva sta se šla še na Brezje kazat ...
ODGOVORI
7 0
Morgoth
15. 09. 2025 09.14
+6
PR, mislita, da bosta tako dobila krščanske volivce, ki sta jih prej žalila in zasmehovala.
ODGOVORI
6 0
Samo navijač
15. 09. 2025 09.09
+9
Pa kaj nas posiljujete s to baburo. Briga me za njo kod za lanski sneg.
ODGOVORI
9 0
Rdečimesečnik
15. 09. 2025 09.09
+6
So wat
ODGOVORI
6 0
Galaktik111
15. 09. 2025 09.09
+7
Kak ste tečni s to "poroko leta", se blamirate.
ODGOVORI
7 0
