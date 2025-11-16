Tina Gaber Golob se je oglasila z žura: 'Obožujem slovensko glasbo'

Tina Gaber Golob je petkov večer preživela v družbi najbližjih in ob zvokih slovenske glasbe. S svojimi prijatelji in soprogom Robertom Golobom se je udeležila koncerta Vilija Resnika ob 30. obletnici njegove samostojne kariere.
Na družbenem omrežju je žena premierja objavila tudi videoposnetek, na katerem v prvih vrstah na ves glas prepeva uspešnico Ne bom ti lagal. "Obožujem slovensko glasbo!" je pripisala posnetku z zabave.
Svojim sledilcem pa je prek zgodb na Instagramu ponudila še podrobnejši vpogled v svoje zasebno življenje in med drugim delila tudi fotografijo, na kateri pozira s svojo družbo, novopečenim možem in Resnikom. Slednjemu se je zahvalila za nepozabno noč in razkrila, da je pevec pel na njunem poročnem brunchu (obrok med zajtrkom in kosilom, op. p.).
Da sta zakonca velika oboževalca domače glasbe, sta dokazala že na poroki, na njunem obredu je namreč zapel Miran Rudan, prav tako nekdanji član legendarnih Pop Designov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.