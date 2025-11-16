Svetli način
Domača scena

Tina Gaber Golob se je oglasila z žura: 'Obožujem slovensko glasbo'

Ljubljana, 16. 11. 2025 14.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
35

Velika oboževalka slovenske glasbe Tina Gaber Golob se je v družbi svojih najbližjih zabavala na koncertu pevca Vilija Resnika. Z utrinki večera je tudi svojim sledilcem ponudila vpogled v nepozabno noč, ki jo je preživela s prijatelji in soprogom Robertom Golobom.

Tina Gaber Golob je petkov večer preživela v družbi najbližjih in ob zvokih slovenske glasbe. S svojimi prijatelji in soprogom Robertom Golobom se je udeležila koncerta Vilija Resnika ob 30. obletnici njegove samostojne kariere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na družbenem omrežju je žena premierja objavila tudi videoposnetek, na katerem v prvih vrstah na ves glas prepeva uspešnico Ne bom ti lagal. "Obožujem slovensko glasbo!" je pripisala posnetku z zabave.

Tina Gaber Golob v družbi najbližjih in Vilija Resnika
Tina Gaber Golob v družbi najbližjih in Vilija Resnika FOTO: Tina Gaber Golob

Svojim sledilcem pa je prek zgodb na Instagramu ponudila še podrobnejši vpogled v svoje zasebno življenje in med drugim delila tudi fotografijo, na kateri pozira s svojo družbo, novopečenim možem in Resnikom. Slednjemu se je zahvalila za nepozabno noč in razkrila, da je pevec pel na njunem poročnem brunchu (obrok med zajtrkom in kosilom, op. p.). 

Preberi še Tina Gaber Golob objavila poročne fotografije: 'Plesna je vrhunska!'

Da sta zakonca velika oboževalca domače glasbe, sta dokazala že na poroki, na njunem obredu je namreč zapel Miran Rudan, prav tako nekdanji član legendarnih Pop Designov.

Tina Gaber Golob Robert Golob zabava Vili Resnik
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
16. 11. 2025 15.51
+1
No Vili Resnikov ni ravno dobr izvajalc…ma OK, vsaj nista sla na kaksnega Thompsona…oz . “bolj domaco” Nexhmije Pagarusha kot JJ!
ODGOVORI
1 0
KatiFafi
16. 11. 2025 15.50
-1
Vse, samo delat ne.
ODGOVORI
0 1
St. Gallen
16. 11. 2025 15.47
+0
Odermatt je vecji frajer
ODGOVORI
1 1
Sportsman74
16. 11. 2025 15.44
+2
Fulll me zanima kaj delaš, kje si in kaj poslušaš🙉👎🏾
ODGOVORI
3 1
Killing of Hind Rajab
16. 11. 2025 15.51
full si NE kliknu na članek ki govori točno o tem
ODGOVORI
0 0
proofreader
16. 11. 2025 15.43
+3
Kako veš, da Golob laže? Odpira usta.
ODGOVORI
5 2
Justice4all
16. 11. 2025 15.43
+3
Naj grejo zapeti še eno v Žabjak...
ODGOVORI
4 1
3320.
16. 11. 2025 15.43
+2
Dubajska čokolada
ODGOVORI
3 1
YouRangMyLord
16. 11. 2025 15.42
+2
In kot je napisal spodaj avtor Puško v koruzo: že samo za intro v njeno nepoučeno glasbeno uho glede dobre slo scene si naj posluša kak komad.. npr. od Matevža Šaleharja aka Hamo. Poučna tematika njegovih besedil za njena ušesa...... Slo rock bendi pa itak: rulzzzz.
ODGOVORI
2 0
periot22
16. 11. 2025 15.41
+5
Kje se vlačita nobenega ne zanima!
ODGOVORI
5 0
proofreader
16. 11. 2025 15.41
+7
To je tisti, ki nam je vsem znižal neto plače.
ODGOVORI
7 0
Perovskia
16. 11. 2025 15.39
+2
bruh
ODGOVORI
2 0
proofreader
16. 11. 2025 15.38
+4
Sta kupila vstopnico ali je šlo za korupcijo?
ODGOVORI
4 0
YouRangMyLord
16. 11. 2025 15.38
+3
Ta ženska ima desperate)obupanolačno potrebo po objavljanju na IG... Lačna je objavljanja, pa ve, da pretirano sedaj ne sme, ampak očitno odtegnitveni sindrom je prehud nad še prevladujočo zasvojenostjo. Tako s e je zadovoljila sedaj že s slovensko domačo sceno.. Čeprav vsi vemo, katera scena odmeva preko zidov najetega stanovanja, kjer prebiva, smo brali tudi tukaj... :) Hja, v sili hudič muhe žre, ane - tako pravi en tak lep slovenski pregovor. Sicer pa, naj žwnaska uživa, dokler ji traja to obdobje.
ODGOVORI
3 0
kokicas
16. 11. 2025 15.36
+3
Dokler ji bo dajal denar ji bo luštno, ko nebo več denarja in v središču pozornosti bo šla drugam nobenih vrednot in pametnih besed od nje
ODGOVORI
3 0
Perovskia
16. 11. 2025 15.39
+3
kokr je pokradel, bo imel vedno denar
ODGOVORI
3 0
trac
16. 11. 2025 15.33
+2
PR na polno ...
ODGOVORI
2 0
natas999
16. 11. 2025 15.32
+5
to ni novica za prvo stran!!!!
ODGOVORI
5 0
Puško v koruzo
16. 11. 2025 15.31
+3
Obožuje Vilija Resnika, Mirana Rudana, Frenka Novo, Mambo Kings.... draga Tina, to je Slovenska glasba, ki je podn. Imamo pa res nekaj zelo dobrih in uspešnih izvajalcev, ki pa niso v tvojem registru. Glede na to da si v vrhu vlade, nebi škodilo oziroma bi se spodobilo, da jih spoznas.
ODGOVORI
3 0
Killing of Hind Rajab
16. 11. 2025 15.21
+4
bodimo iskreni ...v faco izgleda grozljivo...konjsko...ampak , vsake oči imajo svojga malarja.../ tista poleg nje izgleda vsaj v obraz bolj normalna...
ODGOVORI
8 4
medŠihtom
16. 11. 2025 15.28
+1
dvomim da je v njeni družbi kdo normalen, ne si lagat no.
ODGOVORI
2 1
Prelepa Soča
16. 11. 2025 15.19
+9
Tudi jaz imam rad slovensko glasbo... toda Vili Resnik, ne se hecati.
ODGOVORI
9 0
medŠihtom
16. 11. 2025 15.29
+1
pa ne samo to v drugi prometni nesreči je brutalno pretepel soudeleženca, že tako poškodovanega.
ODGOVORI
1 0
pager
16. 11. 2025 15.19
+2
pa naj kdo reče, da svet brez žensk ne bi funkcioniral, Tinca vse organizira poskrbi za vzdušje in dobro reklamo, tud selfiji na polno..., čist po naklučju se pa tam slučajno še najde njen mož
ODGOVORI
2 0
