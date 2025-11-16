Tina Gaber Golob se je oglasila z žura: 'Obožujem slovensko glasbo'

Velika oboževalka slovenske glasbe Tina Gaber Golob se je v družbi svojih najbližjih zabavala na koncertu pevca Vilija Resnika. Z utrinki večera je tudi svojim sledilcem ponudila vpogled v nepozabno noč, ki jo je preživela s prijatelji in soprogom Robertom Golobom.

Tina Gaber Golob je petkov večer preživela v družbi najbližjih in ob zvokih slovenske glasbe. S svojimi prijatelji in soprogom Robertom Golobom se je udeležila koncerta Vilija Resnika ob 30. obletnici njegove samostojne kariere.

Na družbenem omrežju je žena premierja objavila tudi videoposnetek, na katerem v prvih vrstah na ves glas prepeva uspešnico Ne bom ti lagal. "Obožujem slovensko glasbo!" je pripisala posnetku z zabave.

Tina Gaber Golob v družbi najbližjih in Vilija Resnika FOTO: Tina Gaber Golob icon-expand

Svojim sledilcem pa je prek zgodb na Instagramu ponudila še podrobnejši vpogled v svoje zasebno življenje in med drugim delila tudi fotografijo, na kateri pozira s svojo družbo, novopečenim možem in Resnikom. Slednjemu se je zahvalila za nepozabno noč in razkrila, da je pevec pel na njunem poročnem brunchu (obrok med zajtrkom in kosilom, op. p.).