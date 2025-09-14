Svetli način
Domača scena

Tina Gaber Golob: Za vsako srečno žensko stoji vojska neustrašnih prijateljic

Ljubljana, 14. 09. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
39

Premierjeva žena Tina Gaber Golob je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delila nov video, na katerem nosi poročno obleko, ob njej pa so zbrane družice, sicer njene prijateljice, ki skupaj z njo pozirajo na kavču. Tem se je poklonila tudi v zapisu, kjer je med drugim omenila, da ji vedno krijejo hrbet.

Mladoporočenca Robert Golob in Tina Gaber Golob sta sicer takoj po poroki nadaljevala z vsemi obveznostmi, premierjeva soproga pa je sledilce na družbenem omrežju teden po tako imenovani poroki leta razveselila z novo objavo, ki jo je namenila svojim najboljšim prijateljicam, za katere pravi, da ji vedno krijejo hrbet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najlepše je imeti moža, ampak za vsako srečno žensko stoji vojska neustrašnih prijateljic, ki ji krije hrbet," je pripisala ob videu, na katerem ob njej sedi 13 žensk. Premierjeva žena na njem nosi poročno obleko in sončna očala, v roki pa ima pahljačo s peres.

Preberi še Premier Golob objavil prvo fotografijo s poroke

Pod objavo so se kmalu zvrstili številni komentarji, v katerih so sledilci pohvalili video, med njimi pa so bila tudi znana imena, kot so pevka Špela Grošelj, manekenka Sanja Grohar, vplivnica Katarina Benček in manekenka Tjaša Kokalj Jerala.

tina gaber golob prijateljice video premierjeva soproga žena
Naslednji članek

S POP Promenado vstopamo v novo ero

