Tina Gaber Golob: Za vsako srečno žensko stoji vojska neustrašnih prijateljic

Mladoporočenca Robert Golob in Tina Gaber Golob sta sicer takoj po poroki nadaljevala z vsemi obveznostmi, premierjeva soproga pa je sledilce na družbenem omrežju teden po tako imenovani poroki leta razveselila z novo objavo, ki jo je namenila svojim najboljšim prijateljicam, za katere pravi, da ji vedno krijejo hrbet.
"Najlepše je imeti moža, ampak za vsako srečno žensko stoji vojska neustrašnih prijateljic, ki ji krije hrbet," je pripisala ob videu, na katerem ob njej sedi 13 žensk. Premierjeva žena na njem nosi poročno obleko in sončna očala, v roki pa ima pahljačo s peres.
Pod objavo so se kmalu zvrstili številni komentarji, v katerih so sledilci pohvalili video, med njimi pa so bila tudi znana imena, kot so pevka Špela Grošelj, manekenka Sanja Grohar, vplivnica Katarina Benček in manekenka Tjaša Kokalj Jerala.