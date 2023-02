Tina Gaber in Robert Golob skupaj na državni proslavi

Govorice, da sta Tina Gaber in Robert Golob par, so zaokrožile že pred mesecem, ko naj bi skupaj odpotovala v Vatikan, sedaj pa sta se premier in nekdanja misica skupaj udeležila proslave pred kulturnim praznikom, kjer svoje zveze nista več skrivala.

Premier Robert Golob se je proslave pred kulturnim praznikom udeležil v spremstvu svoje nove spremljevalke Tine Gaber. Govorice, da se sestajata, so se prvič v medijih pojavile pred mesecem, a sta takrat dejala, da sta dobra prijatelja, zveze pa nista potrdila. V dvorano Cankarjevega doma, kjer je potekala proslava, sta se sprehodila skupaj, voditeljica pa ga je držala pod roko. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Znano je, da premier ne govori o svojem zasebnem življenju. Ne v predvolilni kampanji ne ob zmagi na volitvah se člani njegove družine nikoli niso pojavljali ob njegovih nastopih. Tudi predstavniki za stike z javnostmi Gibanja Svoboda so večkrat poudarili, da zasebnosti Roberta Goloba ne bodo komentirali. PREBERI ŠE Ima Robert Golob novo partnerico? Robert Golob in Tina Gaber naj bi se spoznala prek njene sestre Urške Gaber, nekdanje poslovne sekretarke na Gen-I, ki je zdaj zaposlena v kabinetu predsednika vlade.