Tina Gaber odšteva trenutke do poroke: Še en dan

Le še dan nas loči do poroke premierja Roberta Goloba in Tine Gaber . V pričakovanju velikega dne pa je tudi bodoča nevesta, ki je na družbeno omrežje objavila posnetek, na katerem se po plaži sprehaja v beli, svečani obleki. Videoposnetku je pripisala: "Še en dan."

Zaročenca se bosta v krogu družine in prijateljev poročila jutri, poročni obred pa bo opravil ljubljanski župan Zoran Janković. Slovesnost bo sicer zasebna, brez prisotnosti medijev in tujih državnikov.

Videoposnetek Tine Gaber so hitro komentirale njene prijateljice, ki ji želijo prelep poročni dan. "Naj bo to en sanjski in nepozaben dan," je zapisala vplivnica in tekmovalka šova Super par Eva Centrih.