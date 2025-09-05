Svetli način
Domača scena

Tina Gaber odšteva trenutke do poroke: Še en dan

Ljubljana, 05. 09. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
68

Tina Gaber je na družbenem omrežju delila skrivnosten posnetek v svečani obleki. Bodoča nevesta je že pod vtisom prihajajočega dne, ko bosta s premierjem Robertom Golobom sklenila zakonsko zvezo. Dogodek bo potekal v ožjem krogu in stran od oči medijev.

Le še dan nas loči do poroke premierja Roberta Goloba in Tine Gaber. V pričakovanju velikega dne pa je tudi bodoča nevesta, ki je na družbeno omrežje objavila posnetek, na katerem se po plaži sprehaja v beli, svečani obleki. Videoposnetku je pripisala: "Še en dan."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaročenca se bosta v krogu družine in prijateljev poročila jutri, poročni obred pa bo opravil ljubljanski župan Zoran Janković. Slovesnost bo sicer zasebna, brez prisotnosti medijev in tujih državnikov.

Videoposnetek Tine Gaber so hitro komentirale njene prijateljice, ki ji želijo prelep poročni dan. "Naj bo to en sanjski in nepozaben dan," je zapisala vplivnica in tekmovalka šova Super par Eva Centrih.

Tina Gaber Robert Golob Poroka Nevesta Premier
Naslednji članek

Poročil se bo Vid Valič

KOMENTARJI (68)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
05. 09. 2025 15.04
Kobilarna LIPICA prosi za spoštovanje zasebnosti ))
ODGOVORI
0 0
Kislarepa20
05. 09. 2025 15.03
+1
koliko je slo za reprezentanco, placane pocitnice, leti s privatnim letalom,… in to use poleg miljarde primankljaja.., ce dobijo se en mandat se lahko poslovimo od te drzave
ODGOVORI
1 0
Kislarepa20
05. 09. 2025 15.01
+3
a bodo zahtevali da se postavimo ob cesti v vrsto in mahamo ter ploskamo tako kot smo titu nekdaj?
ODGOVORI
3 0
medvedJEkriv
05. 09. 2025 15.01
-3
In večna zvestoba..... V dobrem in slabem....
ODGOVORI
0 3
Kislarepa20
05. 09. 2025 15.00
+2
tako kot je bilo v stari sfrj, levi smetani pri koritu use na racun drzavljanov,…
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
05. 09. 2025 15.00
+4
Milijarda minusa, do konca leta 3..potem pa BANKROT..
ODGOVORI
4 0
Yon Dan
05. 09. 2025 15.00
+2
in gey se bo poročil.
ODGOVORI
2 0
Yon Dan
05. 09. 2025 15.00
+1
..in gey
ODGOVORI
1 0
deny-p
05. 09. 2025 14.58
+3
Bi rekel, da je za nas slovence bolj pomemben primankljaj v proračunu - ki ste ga na hitro umaknili, kot neka poroka.....
ODGOVORI
4 1
Potouceni kramoh
05. 09. 2025 14.56
+2
Nutrija si grize nohte.Golob si čisti perje.
ODGOVORI
5 3
borjac
05. 09. 2025 14.57
-2
In ti si čistiš možgane...
ODGOVORI
2 4
Uroš
05. 09. 2025 14.52
+3
Medtem pa narod crkuje.
ODGOVORI
6 3
london1982
05. 09. 2025 15.00
+0
od kje ti to da narod crkuje? a smo slučajno gvatemala?
ODGOVORI
1 1
Majzelj
05. 09. 2025 14.52
+4
Skromno in zasebno.....sam non stop samoobjave, da jih ne pozabmo. Jutri je trgatev v večini vinorodnih dežel in to bo veselje. Vilo v Strunjanu pa zaradi mene lahko tudi morje poplavi.
ODGOVORI
4 0
Mikl
05. 09. 2025 14.52
+3
A se komunist lahko cerkveno poroči ?
ODGOVORI
3 0
Hlacek
05. 09. 2025 14.49
+7
Komunisti tudi gredo pred oltar??
ODGOVORI
7 0
Darko32
05. 09. 2025 14.53
+1
Največ priemrov je, da zagriženi komunisti gredo pred poslednjo uro k spovedi v cerkev, kar je prav. Tako imamo ogromno takšnih primerov pri nas in na Balkanu.
ODGOVORI
3 2
Protikomunist
05. 09. 2025 15.02
Polovica SDSa...
ODGOVORI
0 0
Arrya
05. 09. 2025 14.49
+2
K sreči bo jutri konec tega, da nebo več treba vsak dan gledat člankov o tem.
ODGOVORI
3 1
StayALive
05. 09. 2025 14.48
+9
Vrašanje za miljardo evrov. Kdaj bo tole smetje šlo z poti temu narodu ?
ODGOVORI
10 1
PuntaChristo
05. 09. 2025 14.49
+3
Malo še!
ODGOVORI
4 1
Perovskia
05. 09. 2025 14.48
+7
Ajde kolesarji jutri na kolesa
ODGOVORI
7 0
PuntaChristo
05. 09. 2025 14.51
+6
Saj si ne upajo .... kolesarski podrepniki so zdaj fajn plačani in so na njihovi strani. To je ta slo pregovor .... prijatelje imej blizu, neprijatelje pa še bolj!
ODGOVORI
6 0
NoSugar
05. 09. 2025 14.47
+8
Poroka bo brez medijev? Zakaj mora potem javnost gledati tale video, ki spominja na oglas za escort?
ODGOVORI
8 0
Darko32
05. 09. 2025 14.55
+2
To je navadno blefiranje in zavajnje. To ji ma dela več škode kot koristi, ker narod sedaj vidi, da na suho jih zavajajo vsi skupaj. Tudi URŠKA o njeni pravni državi in poštenju po sodiščih, ter kobajagi neopdvisnem sodstvu in to sodnikov, kateri so v politični stranki z levičarko ideologijo prikrojeno samo za svoj žep.
ODGOVORI
3 1
oježeš
05. 09. 2025 15.01
Mislim, da ste večji poden ljudje, ki berete le zato, da potem pišete traparije. Če veš, da te ne zanima ne bereš in potem tudi komentirati ne moreš. Ampak pač taki smo Slovenci, da bi le sosedu krava crknila, pa bi bili srečni in navdušeni.
ODGOVORI
0 0
Primož Rus
05. 09. 2025 14.46
+2
V vsakem "angelčku" je NEKAJ HUDIČA.....pa tudi v njej......on mi pa deluje kot zajec......z njo se bo poročil in kmalu skočil na drug travnik
ODGOVORI
2 0
