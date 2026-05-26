Tina Gorenjak delila fotografije iz obdobja zdravljenja s kemoterapijo

Tina Gorenjak je na družbenih omrežjih delila galerijo fotografij, ki so nastale v času njenega drugega boja z rakom in zdravljenja s kemoterapijo. "To je bil čas po tretjem ciklu kemoterapije, ko so mi začeli izpadati lasje. Kljub močni terapiji so se obdržali dolgo in nikoli niso popolnoma izpadli. Po zaključenem zdravljenju pa so hitro zrasli nazaj močni in zdravi," je zapisala priljubljena slovenska igralka, ki je na svoj 41. rojstni dan prvič izvedela, da je hudo zbolela.

Zdaj 53-letna zvezdnica številnih naših serij je pred tremi leti razkrila, da se ponovno bori z rakom in da se je njeno življenje čez noč spremenilo. "Ne bi rada razpredala o bolezni ali trpljenju, saj je ljudi, ki doživljajo podobno zgodbo (žal) ogromno. Povem le zato, ker sem tu, živa in zdrava, čeprav je bilo kar kritično. Povem zato, da dam komu spodbudo, pogum in upanje, da bolezen rak ni nujno 'smrtna obsodba'," je oktobra 2023 zapisala Tina Gorenjak.