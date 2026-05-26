Domača scena

Tina Gorenjak delila fotografije iz obdobja zdravljenja s kemoterapijo

Ljubljana, 26. 05. 2026 12.14

Avtor:
E.K.
Tina Gorenjak

Tina Gorenjak je na družbenih omrežjih objavila galerijo fotografij, ki so nastale v obdobju njenega drugega boja z rakom. Igralka je leta 2023 namreč razkrila, da se je že drugič borila z zahrbtno boleznijo in tedaj dejala, da svojo izkušnjo deli, da bi s tem vlila upanje tistim, ki morda prestajajo podobne zdravstvene težave.

Tina Gorenjak je na družbenih omrežjih delila galerijo fotografij, ki so nastale v času njenega drugega boja z rakom in zdravljenja s kemoterapijo. "To je bil čas po tretjem ciklu kemoterapije, ko so mi začeli izpadati lasje. Kljub močni terapiji so se obdržali dolgo in nikoli niso popolnoma izpadli. Po zaključenem zdravljenju pa so hitro zrasli nazaj močni in zdravi," je zapisala priljubljena slovenska igralka, ki je na svoj 41. rojstni dan prvič izvedela, da je hudo zbolela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj 53-letna zvezdnica številnih naših serij je pred tremi leti razkrila, da se ponovno bori z rakom in da se je njeno življenje čez noč spremenilo. "Ne bi rada razpredala o bolezni ali trpljenju, saj je ljudi, ki doživljajo podobno zgodbo (žal) ogromno. Povem le zato, ker sem tu, živa in zdrava, čeprav je bilo kar kritično. Povem zato, da dam komu spodbudo, pogum in upanje, da bolezen rak ni nujno 'smrtna obsodba'," je oktobra 2023 zapisala Tina Gorenjak.

KOMENTARJI6

golika
26. 05. 2026 12.58
Kolikor vem je prisegala na kao naravno zdravljenje brez kemo prvič. saj zato pa se je vrnilo, sama prisegam na kemo, sem dala to skozi, ta pa se nekaj pači tukaj kot da je to hec.
devlon
26. 05. 2026 12.53
dobra je, da se je zlizala...Morda ima 9 življenj, ker je taka mačka. Zmaga na koncu vedno narava..a dokler se da gurat, super. Čimdlje.
Slovenska pomlad
26. 05. 2026 12.48
Lojze Peterle ga je najmanj 6x,pred vsakimi volitvami.
Dinho8O
26. 05. 2026 12.39
Vsa čast. Pozitiva pozdravi vse. Vse dobro.
Tempus Fugit
26. 05. 2026 12.30
Pogumna punca. Drži se, še vedno si lepa in vredna greha...
blef
26. 05. 2026 12.21
Spoštovanje. Želim vse dobro.
