Tina Gorenjak na fizioterapiji tik pred začetkom šova

Tina Gorenjak , igralka in ena od dvanajstih zvezdnikov , ki se bodo letos sukali na plesnem parketu našega šova Zvezde plešejo, ki se na POP TV vrača 10. marca, se je na Instagramu zahvalila fizioterapevtki, ki jo je 'sestavila skupaj'.

Zakaj je Tina potrebovala pomoč fizioterapevtke? Kot pravi, je velikokrat zelo nerodna in prav zaradi nerodnosti si je pred nekaj meseci zlomila ključnico. "Pravzaprav so se mi vse poškodbe vedno pripetile na najbolj neroden način v objemu doma. Ko pridem domov, postanem pravi štor," je povedala Tina in dodala, da si je ključnico zlomila, ko ji je doma spodrsnilo na stopnicah.

Čeprav je Tinino okrevanje trajalo kar nekaj časa, je pohvalila slovensko zdravstvo. Povedala je, da so zanjo lepo poskrbeli in da je še posebej hvaležna fizioterapevtki Editi, ki jo je 'sestavila skupaj' po poškodbi. "Odkrila sem vrsto mišic, za katere nisem vedela, da obstajajo. In še nekaj vaj mi je zaupala, ki mi bodo pomagale za lepo držo pri Zvezdah plešejo," je še dodala.