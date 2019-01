Tina Gorenjak nad botoksom ni navdušena

Postavna in samozavestna Tina Gorenjak je povedala, da se pri mladostnem videzu poslužuje samo ene zadeve – prav posebne obrazne telovadbe s pomočjo elektrod – teenliftinga.

"Nisem navdušena nad botoksom in ga ne uporabljam. Vesela sem, da sem našla neinvazivno metodo, ki krepi mišice mojega obraza in tako ohranja naraven, mladosten videz." Teenlifting je za obraz enako kot fitnes za telo. Ko so mišice natrenirane, je tudi koža lepa, prekrvavljena in napeta, je povedala Tina in dodala: "Res je, da s tem tretmajem ne doživimo spremembe čez noč in tudi gube niso popolnoma zlikane. Ampak meni je prav to všeč. Ponosna sem na svoja leta in nimam namena biti videti kot najstnica. S pomočjo te terapije pa sem videti sveža in spočita." V salon, kjer izvajajo to metodo, gre samo takrat, ko ji dopušča čas, kar pa ni prav pogosto. Vesela je, da tretma kljub temu deluje in mu je zvesta že osem let.