Tina Gorenjak razkrila, da je ponovno zbolela za rakom

"V zadnjem času, so se mi zgodile čudovite reči. Partnerska ljubezen, izid prve knjige Najti ljubezen, ki ste jo sprejeli z navdušenjem in še kaj," je daljši zapis na Instagramu pričela Tina Gorenjak . "Velikokrat dobim komentarje, da se vas je knjiga globoko dotaknila, ker je tako življenjska in je prava protiutež vsem sijočim 'instagramerskim' podobam življenja. Zato čutim, da zdaj, ko sem iz 'tahudega' ven, z vami delim še drugo plat mojih zadnjih nekaj mesecev."

V nadaljevanju je razkrila, da je februarja ponovno zbolela za rakom. To ni bila ponovitev prve bolezni, temveč bolj agresivna in hitrorastoča oblika bolezni, nagnjena k metastaziranju. "Tokrat ni bilo druge pomoči in dobesedno čez noč se je moj svet obrnil na glavo. Nekaj mesecev kemoterapije, operacija, obsevanja. Ne bi rada razpredala o bolezni ali trpljenju, saj je ljudi, ki doživljajo podobno zgodbo (žal) ogromno. Povem le zato, ker sem tu, živa in zdrava, čeprav je bilo kar kritično. Povem zato, da dam komu spodbudo, pogum in upanje, da bolezen rak ni nujno 'smrtna obsodba'," je zapisala zvezdnica številnih naših serij.

S sledilci je delila fotografijo z in brez lasulje ter se pošalila, da bo sedaj lahko brez nje odšla v trgovino, ne da bi jo ljudje ob tem spraševali, kaj je z njo narobe. "Za nastope v javnosti pa jo bom vseeno obdržala. Ne zato, ker bi me bilo sram, samo bolj prijetno se počutim z daljšimi lasmi." Obljubila je, da bo z javnostjo delila stvari, ki so ji pomagale na poti do okrevanja.