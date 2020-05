Tina Maze delila novo fotografijo hčerke Anouk

"Moj svet," je zapisala Tina in z javnostjo delila fotografijo, na kateri njena hčerka Anouk in njen očka Andrea Massi sedita na tleh in nosita ujemajoči se majici. Tini je uspelo v objektiv ujeti lep trenutek, ob katerem se je raznežila in ga delila s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Njeni oboževalci in sledilci so bili nad fotografijo seveda navdušeni in so začeli hitro komentirati, da je fotografija čudovita, ampak da na njej manjka še Tina.

Tina in njen srčni izbranec Andrea Massi sta veselo novico, da bosta starša, sporočila novembra 2017: "Letošnja zima bo zelo posebna ... pričakujeva novo poezijo–novo življenje! Ni besed, kako srečna sva in kako zelo se veseliva nove, starševske vloge," je na družbenih omrežjih takrat zapisala Tina.