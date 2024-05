Tina Maze: Na lastni koži sem se prepričala, kako hitro se širijo laži

Na družbenem omrežju se je oglasila naša nekdanja smučarka Tina Maze, ki je v videoposnetku dejala, da se je pred kratkim na družbenih omrežjih pojavila njena fotografija, na kateri ima obraz v modricah, ob njej pa naslov, da jo toži banka. Vse to seveda ni bilo res, šlo je za lažne informacije, kot je povedala Korošica, pa ni odveč poudariti, da smo pri uporabi družbenih omrežij in informacij, ki po njih krožijo, kritični in jih dodatno preverjamo.

Zlorabe fotografij, imena, informacij in bančnih računov so v dobi interneta in družbenih omrežij zelo pogoste, nanje pa že vrsto let opozarjajo strokovnjaki, policija in tudi znani obrazi. Tokrat je svojo izkušnjo delila nekdanja slovenska smučarka Tina Maze, ki je v posnetku opozorila na dezinformacije in poudarila, kako pomembno je, da uporabniki ne nasedajo vsemu, kar vidijo in preberejo, temveč poiščejo prave vire in preverijo, ali je do njih prišla verodostojna novica.

"Pred kakšnim mescem ali dvema sem se na lastni koži prepričala, kako hitro se lahko širijo laži na socialnih omrežjih. Za senzacionalnimi naslovi se skrivajo marsikdaj dezinformacije, pred kratkim pa je bila objavljena ena moja fotografija, kjer sem pretepena, dodan naslov, da me toži banka. Čeprav je bilo precej očitno, da gre za laž, ampak marsikdo še vedno nasede, za tistega, o katerem se širijo takšne laži, pa to ni prijetno in lahko povzroči veliko škode," je povedala Mazejeva.