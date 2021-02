Tina Maze objavila selfi s hčerko

"Nič ni boljšega kot ta trenutek," je zapisala Tina ter zraven v ključnik oziroma hashtag dodala, da je hvaležna za vsako sekundo, ki jo preživi s hčerjo. Tini je v objektiv uspelo ujeti lep trenutek, ki ga je delila s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Njeni oboževalci so bili nad fotografijo seveda navdušeni in so se odzvali z različnimi čustvenimi simboli, ki ponazarjajo ljubezen.

Ljubezen do lastnega otroka je brezpogojna in tega se dobro zaveda tudi nekdanja izjemna alpska smučarka Tina Maze . Ta je po devetih mesecih na Instagramu delila novo fotografijo, na kateri se v naročju k njej privija hčerka Anouk , obe pa obdajajo sončni žarki. Kot lahko vidimo, je triletnica postala svetlolaska.

Tina in njen srčni izbranec Andrea Massista veselo novico, da bosta starša, sporočila novembra 2017: "Letošnja zima bo zelo posebna ... Pričakujeva novo poezijo–novo življenje! Ni besed za to, kako srečna sva in kako zelo se veseliva nove, starševske vloge," je na družbenih omrežjih takrat zapisala Tina.

Tako kot nekatere slovenske estradnice — med njimi so Tanja Žagar, Rebeka Dremelj, Anela Šabanagić, Ana Klašnja,in Manca Špik— tudi Tina svojega otroka na družbenih omrežjih ne izpostavlja in ne pokaže njegovega obraza.