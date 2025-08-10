Svetli način
Domača scena

Tina Maze v avstrijskih gorah: Kraj, kjer lahko uživaš v vseh štirih letnih časih

Avstrija, 10. 08. 2025 13.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Našo nekdanjo alpsko smučarko Tino Maze tudi po upokojitvi vleče med strmine. V teh poletnih dneh se je odpravila v gorovnat svet k našim severnim sosedom, kjer je uživala v zeleni naravi in vzponih na vršace. Nekaj utrinkov je delila tudi s svojimi sledilci, ti pa so bili navdušeni nad njenimi fotografijami.

Tina Maze je minule dni izkoristila za kratek obisk avstrijskih gora. Naša nekdanja alpska smučarka je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, na katerih se vzpenja na enega izmed vrhov naših severnih sosedov, na poti pa so ji družbo delale tudi koze, ki so se pasle v bližini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kraj, kjer lahko uživaš v vseh štirih letnih časih," je zapisala v objavi, pod katero so se zvrstili številni komentarji njenih oboževalcev. "Krasne fotografije," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Čudovite fotografije, še posebej tista s tvojim prekrasnim nasmehom! Dobra je tudi glasba." Tretji, ki morda ni bil pozoren, kje se Tina nahaja, pa je sporočil: "Moja najljubša športnica! Nekega dne bom prišel pogledat tvojo prekrasno državo! Blejsko jezero je na mojem seznamu."

