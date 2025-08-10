Tina Maze v avstrijskih gorah: Kraj, kjer lahko uživaš v vseh štirih letnih časih

Tina Maze je minule dni izkoristila za kratek obisk avstrijskih gora. Naša nekdanja alpska smučarka je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, na katerih se vzpenja na enega izmed vrhov naših severnih sosedov, na poti pa so ji družbo delale tudi koze, ki so se pasle v bližini.

"Kraj, kjer lahko uživaš v vseh štirih letnih časih," je zapisala v objavi, pod katero so se zvrstili številni komentarji njenih oboževalcev. "Krasne fotografije," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Čudovite fotografije, še posebej tista s tvojim prekrasnim nasmehom! Dobra je tudi glasba." Tretji, ki morda ni bil pozoren, kje se Tina nahaja, pa je sporočil: "Moja najljubša športnica! Nekega dne bom prišel pogledat tvojo prekrasno državo! Blejsko jezero je na mojem seznamu."