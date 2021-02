Tina Maze v razkošni kreaciji kot snežna kraljica

Tina Maze se je na svečani otvoritvi predstavila v osupljivi in razkošni beli kreaciji beneške modne oblikovalke Antonie Sautter.

"V veliko čast mi je bilo na otvoritveni slovesnosti svetovnega prvenstva v alpskem smučanju predstavljati Dolomitsko regijo in nositi to čudovito obleko, ki jo je ustvarila Antonia Sautter,"je na družbenih omrežjih ponosno zapisala 37-letna Mazejeva in ob tem podelila še fotografijo z dogodka.

Oblečena v belo kreacijo, ki sta jo dopolnjevala perje in belo krzno, celotnemu videzu pa je piko na i dal tudi bogat nakit, je spominjala na pravo snežno kraljico.

Čeprav je otvoritveno slovesnost spremljalo močno sneženje, slabo vreme ni pokvarilo vzdušja.