Tina Maze zdaj po belih strminah drvi s hčerko Anouk

Naša vrhunska smučarka Tina Maze smuči tudi po upokojitvi ni obesila na klin. Družbo ji zdaj na strmini dela njena hčerka Anouk, s katero sta se tudi pred kratkim skupaj odpravili na bele strmine. "Hvaležna za vsako snežinko, ki jo doživim s tabo," je njuni skupni fotografiji pripisala ponosna mamica.
42-letnica se je s svojim partnerjem Andreo Massijem rojstva hčerke razveselila 7. 2. 2018. Svoje zasebno življenje načeloma skrbno skrivajo pred radovednimi očmi javnosti, a Korošica tu in tam svojim sledilcem vendarle nameni droben vpogled v njihov vsakdan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.