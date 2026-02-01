Naslovnica
Domača scena

Tina Maze zdaj po belih strminah drvi s hčerko Anouk

Ljubljana, 01. 02. 2026 09.38 pred 38 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Tina Maze

Nekdanja alpska smučarka Tina Maze še vedno rada stopi na smuči, veselje pa je zdaj verjetno še toliko večje, ko lahko svojo ljubezen do zimskega športa deli s svojo sedemletno hčerko Anouk. Ponosna mamica je na družbeno omrežje objavila njuno skupno fotografijo, ki je nastala med zasneženo smuko.

Naša vrhunska smučarka Tina Maze smuči tudi po upokojitvi ni obesila na klin. Družbo ji zdaj na strmini dela njena hčerka Anouk, s katero sta se tudi pred kratkim skupaj odpravili na bele strmine. "Hvaležna za vsako snežinko, ki jo doživim s tabo," je njuni skupni fotografiji pripisala ponosna mamica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

42-letnica se je s svojim partnerjem Andreo Massijem rojstva hčerke razveselila 7. 2. 2018. Svoje zasebno življenje načeloma skrbno skrivajo pred radovednimi očmi javnosti, a Korošica tu in tam svojim sledilcem vendarle nameni droben vpogled v njihov vsakdan.

Tina Maze smučanje hčerka Anouk Andrea Massi

