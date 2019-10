Tina po porodniški: Mislim, da sem zelo hitro 'padla nazaj noter'

"Vaje za predstavo Ure, dnevi čas, smo začeli že v juniju in potem poleti imeli prekinitev, tako da je bil prihod nazaj v gledališče lažji. Sprememb nisem opazila, razen, da se mi po vaji takoj mudi domov in da zdaj skoraj vedno, kamorkoli grem, vsaj malo zamujam. Ker nisem navajena zamujat, mi je včasih prav grozno," je za 24ur.com povedala simpatična igralka in dodala, je da je pogrešala delovni proces in svoje igralske kolege, predpremierske treme pa vsekakor ne.

"Mislim, da sem zelo hitro "padla nazaj noter", kar se tiče urnika in dela. Ekipa je bila prijetna, z vsemi vpletenimi se dobro razumem. Z režiserko Mojco Madon sem delala prvič, upam pa tudi, da ne zadnjič, ker je res prijetna in inteligentna mlada režiserka. Ne maram režiserjev, ki se derejo na igralce in zganjajo nek teror, da bi prišli do rezultata, mislim, da to ni način, ampak se pa dogaja. No, Mojca niti malo ni taka in to mi je všeč. Pogrešala sem delo, raziskovanje, kolege ... živčnosti pred premiero pa ne. Silovitost srednje me je pravzaprav kar presenetila."

V novi predstavi Ure, dnevi, čas igra nosečo gospodinjo Lauro Brown. Ker je tudi sama že okusila radosti in tegobe nosečnosti, so bile priprave na vlogo zagotovo nekoliko lažje: "Verjetno se je bilo lažje, kaj pa vem. Ne vem, kako bi vlogo naredila brez svoje izkušnje materinstva, bi pa jo, sem že igrala matere, najdeš si druge stvari oziroma orodja, ki te popeljejo do določenih rezultatov, ki jih predstava zahteva. Drugače bi morali za vlogo morilca dejansko tudi koga umoriti. Še dobro, da nam ni treba. Na vajah smo najprej diskutirali, potem smo dobili za nalogo čez poletje, da preberemo roman, pogledamo film, če želimo. Če želimo zato, da se ne bi obremenjevali z njim. Jaz sem ga, ker filme itak hitro pozabim, tako da ogled ni vplival na gradnjo vloge. Smo pa našli druge rešitve, super je, ker sta film in gledališče tako različna medija, se mi zdi, da nihče od nas ni bil obremenjen s filmom, niti režiserka (smeh)"