Tina Potočnik Vrhovnik doma rodila hčerko: 'Ime Kalindi pomeni sonce'

Tina Potočnik Vrhovnik, slovenska igralka, ki v seriji Za hribom igra gostilničarko Terezo, je rodila drugega otroka. Tini, njenemu možu Andreju in prvorojencu Jakobu Kalu se je pridružila deklica Kalindi, ki jo je igralka rodila doma.

Od kod ideja za ime Kalindi? "Na faksu sem spoznala punco Kalindi, bila je srčna, nasmejana in nadarjena. Še danes sem njena oboževalka. Všeč mi je bila, njeno ime pa tudi, čudovito zveni, zelo se mi je vtisnilo v spomin in že takrat sem si rekla, da bi lahko dala hčerki ime Kalindi. 'Original' Kalindi je spoznal tudi mož, hitro sva se strinjala in to ime šparala leta in leta, vse do julija 2022," je za 24ur.com povedala Tina in dodala, da je ime sicer indijskega porekla in da pomeni sonce.

Tina je na svojem Instagramu razkrila, da je rodila kar doma in da je bila izkušnja zelo zanimiva: "To je bila totalno prvinska izkušnja v vsej svoji moči. Glede porodov doma so na spletnih platformah debate hude. Pa sploh ne gre za to, kdo kje rodi, ampak gre za zrelost posameznika. Kot pravi moja doula: 'Če si v svojih odločitvah trden in premišljen, privošči možnost izbire tudi drugim, čeprav je ta v nasprotju s tvojimi prepričanji'."

Ker se je Tina odločila za porod doma, sta deklico lahko takoj spoznala tudi očka Andrej in starejši bratec Jakob Kal, ki je bil nad njenim prihodom navdušen. "Jakob Kal je rekel: 'O, kakšno lepo presenečenje, to smo pa dolgo čakali'," je sinovo reakcijo ob prihodu sestrice opisala Tina in dodala, da se ji zdi, da je od rojstva prvega otroka do rojstva drugega vse pozabila: "Zdi se mi, da sem pozabila, kako otroka prijeti, pristaviti, previti. Je pa res, da imam več samozavesti v smislu 'če sem prvič dojila, bom tudi zdaj.' Prvič sem imela doma za vsak slučaj en paket adaptiranega mleka, zdaj ga recimo nimam."

Tini, Andreju in Jakobu Kalu ob prihodu nove družinske članice čestitamo iz srca!