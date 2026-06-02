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Domača scena

Tine Urnaut na Tekmi zvezd v družbi številnih znanih obrazov

Ljubljana, 02. 06. 2026 20.49 pred 23 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović
Bojan Cvjetićanin in Melani Melicar

Tine Urnaut, letošnji ambasador Botrstva v športu, je včeraj v dvorani Tivoli poskrbel za odbojkarski dan z dobrodelno noto. Pred tekmo Slovenija-Srbija so se mu na Tekmi zvezd pridružili tudi številni znani obrazi: Goran Dragić, Sara Isaković, Anže Lanišek, kot tudi estradniki in drugi gostje: med njimi Bojan Cvjetićanin, Miha Deželak, Melani Mekicar in tudi predsednica države.

Na igrišču razdeljeni v dve zagreti ekipi, po tekmi pa enotni.

"Ekipa vrhunska, ljudje polni srca, entuziazma. Imeli smo se res dobro. Škoda, da je tako hitro minilo," nam je povedala stilistka Metka Albreht.

"Prispevala sem pri prvih dveh točkah, tako da si to štejem kot uspeh, sicer pa bomo skupni rezultat ignorirali," pa je v smehu pristavila voditeljica Melani Mekicar.

"Dobil sem eno res dobro žogo med obraz in ramo, tako da sem poskrbel še za trenutek presenečenja," je z nami delil pevec Bojan Cvjetićanin. "Treba je poskrbeti za to, da se imamo vsi vsaj na osnovni ravni dobro in da imajo otroci možnost odraščanja v zdravem okolju. Če so to takšni dogodki, ki bodo dvignili raven zavesti, mislim, da ni problem vsak teden priti na kakšno tekmo, samo, da se to zgodi," je dodal.

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