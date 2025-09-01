Tinkara Fortuna: Pri treh otrocih je red nujen, drugače nastane kaos

Pevka Tinkara Fortuna je našo ekipo na prvi šolski dan sprejela v svojem domu. Vse je bilo v znamenju šole – njeni dve hčerki, ki obiskujeta osnovno šolo, pa sta bili že polni zagona za šolske obveznosti. Ob tem priznava, da se veseli rutine, ki jo prinaša jesen. "Poleti je to malo bolj razpuščeno, potem pa se celo šolsko leto držimo rutine. Sem velika zagovornica reda. Sploh pri treh otrocih se mi to zdi nujno, drugače je kaos," je dejala.

Pred leti se je posvetila svojim projektom in družini. Kot pravi, je izredno hvaležna, da lahko pred poukom in po njem s hčerkama preživljajo skupni čas. "Popoldne pa sem taksi mama. Mlajši hčerki resno plešeta, vsaka v svoji plesni šoli, tako da ju vozim v dve smeri štirikrat, petkrat na teden. Vedno rečem, da je to kot še eno manjše podjetje, saj smo petčlanska družina," je povedala.

Da ne pride do zmede, imajo na hladilniku izpisan urnik. Po njenih besedah je naloga staršev, da otroke po počitnicah navdušijo nad šolo. "Zelo rade imajo, da gremo v trgovino in si vsaka posebej izbere zvezke. To imamo za pravo tradicijo," je še dejala.

Fortuna ob prvem šolskem dnevu vsem – tako otrokom kot staršem – še posebej polaga na srce, naj bodo spoštljivi tudi do učiteljic in učiteljev.