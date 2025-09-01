Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Tinkara Fortuna: Pri treh otrocih je red nujen, drugače nastane kaos

Polzela, 01. 09. 2025 18.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
3

Tinkara Fortuna pravi, da kljub čarom, ki jih prinaša poletje, obožuje tudi začetek septembra. Z njim namreč prideta rutina in red, ki sta pri treh otrocih nujna, je povedala.

Pevka Tinkara Fortuna je našo ekipo na prvi šolski dan sprejela v svojem domu. Vse je bilo v znamenju šole – njeni dve hčerki, ki obiskujeta osnovno šolo, pa sta bili že polni zagona za šolske obveznosti. Ob tem priznava, da se veseli rutine, ki jo prinaša jesen. "Poleti je to malo bolj razpuščeno, potem pa se celo šolsko leto držimo rutine. Sem velika zagovornica reda. Sploh pri treh otrocih se mi to zdi nujno, drugače je kaos," je dejala.

Pred leti se je posvetila svojim projektom in družini. Kot pravi, je izredno hvaležna, da lahko pred poukom in po njem s hčerkama preživljajo skupni čas. "Popoldne pa sem taksi mama. Mlajši hčerki resno plešeta, vsaka v svoji plesni šoli, tako da ju vozim v dve smeri štirikrat, petkrat na teden. Vedno rečem, da je to kot še eno manjše podjetje, saj smo petčlanska družina," je povedala.

Da ne pride do zmede, imajo na hladilniku izpisan urnik. Po njenih besedah je naloga staršev, da otroke po počitnicah navdušijo nad šolo. "Zelo rade imajo, da gremo v trgovino in si vsaka posebej izbere zvezke. To imamo za pravo tradicijo," je še dejala.

Fortuna ob prvem šolskem dnevu vsem – tako otrokom kot staršem – še posebej polaga na srce, naj bodo spoštljivi tudi do učiteljic in učiteljev.

šola tinkara fortuna družina
Naslednji članek

Navdušeno ljubljansko občinstvo: nastopila Rihannina dvojnica

SORODNI ČLANKI

'Sreča se ne skriva v botoksu in polnilih, treba jo je iskati drugje'

Tinkara Fortuna in Chorchyp združila glasbene moči

Od Popstars do Talentov: Tinkara Fortuna na avdiciji držala pesti za hčerki

Pozvek s Tinkaro Fortuna snemal videospot

Tinkara Fortuna prvo avtorsko pesem namenila otrokom: Zelo sem ponosna

Otroci znanih Slovencev zakorakali v novo šolsko leto

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
01. 09. 2025 19.52
+1
Nc jamrat 3. ste naklepali zdaj pa skrbet kot je treba ....
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
01. 09. 2025 19.23
+1
Izjava dneva slovenskega osnovnošolca: "komaj čakam počitnice"
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
01. 09. 2025 19.05
+4
Prej pa 2 meseca razvrata....
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194