Tinkara Kovač o prvih solzah na odru

Ene najprepoznavnejših izvajalk slovenske popularne scene Tinkare Kovač ni treba posebej predstavljati. Gre za primorsko pevko in flavtistko z dušo ter po novem tudi igralko. Gledališče in literatura sta bila od nekdaj prisotna v njenem domu. Do konca osnovne šole je nastopala v šolskem dramskem krožku in tako odigrala različne vloge, med drugim je bila Muca Copatarica. Tudi pozneje v srednji šoli je hodila v dramski krožek in nastopala v predstaviOrfeja in Evridika.

Profesionalno se ni nikoli ukvarjala z igro, šele po dvajsetih letih kariere se je znašla na gledaliških deskah. Pred letom in pol je začutila, da prihaja nekaj novega. "Verjetno imam tako močno avtosugestijo ali kvantno fiziko, da znam pričarati, da začutim pri sebi, da prihaja neko novo ustvarjalno obdobje, ki se preprosto mora zgoditi, da se kot ustvarjalka počutim živa," je za 24ur.com dejala Tinkara in imela je prav. Pred dobrim letom ji je režiserkaKatja Pegan ponudila vlogo mame v predstavi Kdo je napravil Vidku srajčico,ki so jo na oder postavili v Prešernovem gledališču Kranj. In Tinkara jo je sprejela.

"Če prideš v druščino vrhunskih ustvarjalcev in če si tudi sam odrski človek, moraš v bistvu samo razumeti, kako vstopiš v lik. Ker ostalo kot pevka že znam. Razložili so mi, da to, kar sem na odru, sem jaz v tisti neki dani situaciji, kot bi bila tudi sicer v življenju, in naj nič ne razmišljam, da igram, ampak bodi to, kar si, če bi bila to, kar si. Na premieri, ko sem pela uspavanko, sem jokala. Zato ker sem se res počutila tako kot tista mama v zgodbi, ki ima šest otrok in je sama, živi v revščini, gara ves dan. In edino, kar ji ostane, je ta njena brezpogojna ljubezen do svojih otrok. In to, kar jaz vedno razlagam, da primanjkuje v današnjem svetu, ta bližina. Beseda bližina je najpomembnejša stvar v življenju in odnosih, brez bližine ne obstajamo in smo lahko tudi roboti. In ko sem to začutila, so mi tekle solze, kar mi v glasbi na odru še nikoli niso. Razen ko sem ustvarjala v studiu in pisala besedila," je iskrena Tinkara, ki je imela pri pripravi na vlogo pomoč hčerk, saj sta ji pomagali pri učenju besedila. "Naučili sta se zgodbo Kdo je napravil Vidku srajčico, in potem smo skupaj doma ponavljale besedilo (nasmeh)."