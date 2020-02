Tinkara Kovač obujala spomine na pomemben mejnik

"Prispodoba albuma je zato takšna, ker je 12 mojih starih pesmi predrugačenih, prearanžiranih. Da jih imam vedno s sabo, jih spravim v eno škatlico vžigalic tako kot vžigalice in vsaka pesem je ena vžigalica, ki prižge ogenj," je o albumu povedala za 24ur.com.

Na začetku leta je Tinkara Kovač na povabilo priznanega italijanskega glasbenika in avtorja Ghiga Renzullija, ustanovnega člana kultne italijanske skupine Litfiba (El Diablo, Regina di Cuori, Gioconda), odpotovala v Firence. Ghigo si je zaželel rocka s priokusom flavte in italijanski mojstri so se najprej spomnili na Tinkaro Kovač. Naša priznana flavtistka, pevka in pop-rock glasbenica bo namreč posebna gostja na njegovem solo inštrumentalnem albumu. Tinkara je prve vtise s snemanja v Firencah delila za naš portal. Več TUKAJ.