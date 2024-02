Tjaša Dobravec: Cirque de Soleil je nepozabna izkušnja za gledalce in artiste

Le vrhunski talent je vstopnica za ekipo cirkusa Cirque du Soleil. Že 40 let izzivajo meje domišljije gledalcev, v preteklih letih so na šestih kontinentih navdušili že več kot 400 milijonov gledalcev, tudi zmagovalko sedme sezone šova Slovenija ima talent, akrobatko Tjašo Dobravec. Po zmagi na našem odru je kar tri mesece preživela z umetniki ekipe in se učila od najboljših. Vrhunski akrobati in klovni se bodo na evropski turneji konec leta ustavili tudi v naši prestolnici, načrtujejo pa šest ponovitev predstave Corteo.

Tjaša Dobravec, ki se je spominjamo kot zmagovalke sedme sezone šova Slovenija ima talent, je svoj talent dobro unovčila. Uresničile so se ji sanje in sodelovala je s cirkusom Cirque de Soleil. "Z njimi sem delala na enem projektu v Andori in izkušnja je bila zame neverjetna iz dveh pogledov. Bila je profesionalna, s čimer mislim na odnose med artisti in tudi med artisti in direktorji. Obenem je bil to vrhunski nivo, saj moraš biti tako fizično kot tudi psihično pripravljen," je zaupala plesalka, hkrati pa poudarila, da tudi to ni dovolj. "Moraš biti še kreativen, odprt, da se učiš ali da se tedne pred predstavo naučiš nove discipline. Tam je možno vse," je dodala.

Pa je bilo težje priti do točke, ko so jo sprejeli, ali je bilo težje tam dejansko nastopiti? "Da prideš do tam, ni lahko. Moraš imeti nekaj posebnega, da si lahko del njih. Biti tam je težko, ampak prav zato, ker je tako težko, je tudi tako dobro. Ponosen si, da greš lahko čez to in ne morem se odločiti, kaj je bilo težje," je priznala. "Cirque de Soleil je nepozabna izkušnja tako za gledalce, ki šov gledajo, kot tudi za performerje. Zdi se mi, da te kar potegne v ta svet, predvsem zaradi izjemne scene in vsega, kar pride zraven. Sama sem se počutila napolnjeno," je razkrila.

Tjaša Dobravec je zmago v šovu dobro izkoristila. FOTO: osebni arhiv icon-expand

Do takšnega dela človek ne more priti kot s poslano prošnjo za študentsko delo na pošti, Tjaši je vrata odprl šov Slovenija ima talent. "Kontaktirali so me par mesecev po zmagi na Talentih, prav zaradi moje točke v šovu. Mislim, da, če želiš uspeti, moraš na ta šov, ker meni so se odprla vrata," je prepričana in obenem pozvala vse k prijavi v novo sezono.