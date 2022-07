Talentka Tjaša Dobravec nastopa v glavni vlogi produkcije Cirque du Soleil

Julij je za Tjašo Dobravec izjemno pester mesec. Dekle, ki se je predstavilo v šovu Slovenija ima talent in tam tudi zmagalo, je namreč del predstave Cirque du Soleil MV v Andorri la Velli. 27-letna slovenska umetnica je ena od treh glavnih likov v tej novi in edinstveni cirkuški produkciji. Zmagovalka šova je prva slovenska umetnica v zgodovini, ki je bila izbrana za glavno vlogo v predstavi priljubljenega cirkusa. Ta nova in ekskluzivna predstava združuje akrobacije, ples, zabavo, glasbo in DJ sete z naelektrenim ambientom, ki vabi občinstvo, da sodeluje in postane aktiven gledalec in tudi udeleženec.

Individualne vaje za glavno točko spirale so sprva potekale prek videa in z njimi smo začeli marca. 14. junija pa smo v Andori začeli s skupinskimi vajami in povezovanjem celotnega šova. Bilo je zelo intenzivno, saj nismo imeli veliko časa. Trenirali vsak dan od desetih pa do enih zjutraj.

Kako si se ujela z ekipo?

Ekipa cirkusa je čudovita. Sprejeli so me z velikim spoštovanjem do mojega dela. Prejela sem veliko pohval iz strani direktorjev. Osebno pa se me je najbolj dotaknilo, ko je 'oče' Cirque du Soleil prišel do mene in povedal, da ga je moj nastop ganil do srca in da je zelo hvaležen, da sem del projekta.

Kaj te je najbolj presenetilo pri sodelovanju z njimi?

Poleg tega, da so zelo profesionalni in da smo v 14 dneh postavili celotni šov, kar je skoraj nemogoče, me je najbolj presenetil odnos direktorjev in koreografov do nas artistov. Res smo deležni velikega spoštovanja, spodbujanja, motiviranja in toplih besed v težkih trenutkih. Cirque du Soleil ni le moj poslovni projekt, smo bolj kot velika družina, s katero ustvarjamo in premikamo meje nemogočega.

Cirque du Soleil je imel v pandemiji precej težav (odpustili so večino zaposlenih), je to kaj vplivalo nanje?

Ni bilo lahko, vendar niso obupali in tako kot veliko podjetij v tem času garajo naprej v pogojih, ki so vse prej kot lahki.

Kakšni so načrti za naprej? Boš z njimi potovala, nastopala?

Odprlo se mi je veliko vrat in trenutno nimam časa premišljevati, katero pot naj izberem. Vsekakor pa zgodba s Cirque du Soleil še ni končana.