Tjaša Dobravec uspešno pred nemškimi gledalci, čaka jo polfinale

25-letna Tjaša Dobravec je pretekli vikend soglasno prepričala sodnike v prvem krogu oddaje šova Das Supertalent . Na spirali izvedla močno in čustveno predstavo o ovirah, ki jih je morala premagati v življenju. O svoji pestri preteklosti je odkrito spregovorila tudi na nemški televiziji. "Mladim želim pokazati, da je resnično pomembno, da izrazite svoja čustva in da vam nihče ne more preprečiti, da bi izrazili, kdo ste. Ko sem se spoprijemala z motnjami hranjenja, sem se za šest mesecev preselila v medicinski inštitut, da bi se podučila o tem kaj se mi sploh dogaja in poiskala vzrok. Ne glede na to, kaj ste preživeli, to lahko premagate z izražanjem in delom na sebi. Mladim želim pogum, da poiščejo pomoč in se o teh težavah pogovorijo.''

Zračna umetnica se je odločila, da bi želela pomagati razbijati tabuje, ki so zakoreninjeni v družbi: "Odločila sem se, da se prijavim na Das Supertalent, ker želim spodbuditi tudi nemške gledalce, da se nikoli ne predajo in se ne sramujejo lastnih občutkov. Poleg tega je to odlična priložnost za nastop, v teh težkih pandemičnih časih. Verjamem, da rastemo z vsako novo izkušnjo v življenju in prepričana sem, da bo tudi ta pustolovščina prispevala k moji osebni rasti. "

Strokovni žiriji je bila njena predstava na spirali zelo všeč, zato so ji namenili nekaj spodbudnih komentarjev. Legendarni Dieter Bohlen je dejal: "Za to predstavo ste izbrali popolno pesem, spirala je videti tudi kot nevihta s tornadom. Vsi vidiki se res dobro prilegajo. Koreografija je bila zelo dobra."Koreograf in model Bruce Darnell je dodal:"Popolnoma se strinjam z Dieterjem. Občudujem te in mi je všeč, saj nikoli še nismo videli zračne spirale, to je za nas nekaj povsem novega. Imaš izjemen talent in si zelo dobro opravila svoje delo. Izgledaš tudi tako neverjetno! "

Navdušenja pa ni mogel skrivati niti komik Chris Tall: "Zelo všeč mi je bilo, da si nas zagrabila že v prvi sekundi. Na odru si šprintala kot, da bi nas zajela nevihta. Na en način si bila izjemno močna, a po drugi strani še vedno zelo krhka, mehka in lahka. Nekaj časa popolnoma obvladuješ svoje telo in že eksplodiraš v naslednji sekundi. Izgleda neverjetno, zaradi gibanja zračne spirale sem bil skoraj v transu. Zelo lepo je, da si tu. Hvala, všeč mi je!" Televizijska osebnost Evelyn Burdecki je s komentarjem zaključila serijo krasnih odzivov žirantov:"Fantastičen nastop, vse skupaj, tudi kostum, 'kostum nevihte'. Izgledalo je res odlično in občudujem tvoje atletske sposobnosti. Super dobro!"