Tjaša Dobravec že kmalu v nemškem šovu talentov

Tjaša je za naš portal povedala, zakaj se je odločila znova preizkusiti na zahtevnem odru pred strogo žirijo: ''Za sodelovanje sem se odločila na podlagi pozitivnih izkušenj iz preteklosti, pri čemer seveda mislim oddajo Slovenija ima talent. Šov mi je prinesel veliko dobrega in me obogatil z resnično pozitivno izkušnjo. V teh težkih koronačasih so vsi moji veliki projekti v tujini –načrtovala sem nastope na Kitajskem, v Savdski Arabiji, Andori, Italiji – na žalost prestavljeni ali odpovedani, zato sem izkoristila priložnost in svoj čas ter energijo usmerila v nemški šov.''

Za Dobravčevo se je šov pokazal kot izziv, ki je trenutno še kako dobrodošel:''Vem, da je šov odlična in zaradi pandemije tudi edina priložnost za predstavitev mojega dela. Vem, da bom, ko bo pandemije konec, nadaljevala svojo pot na večjih odrih.'' Trenutne razmere v svetu so namreč Tjaši pošteno zagodle: ''To leto bi bilo najbrž moje najuspešnejše leto. Poleg Cirque du Soleil projekta sem imela v načrtu še nekaj prestižnih projektov po svetu. Pandemija me je močno udarila in mi vzela izkušnje in projekte, za katere sem tako močno garala zadnja leta. Ampak vem, da bo enkrat bolje in bom lahko nadaljevala tam, kjer sem svojo pot začasno zaključila.'' Projektov in načrtov za prihodnost ji vsekakor ne manjka: ''Odločila sem se za šolanje na Portugalskem, na cirkuški šoli INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, kjer bom svoje znanje še nadgradila in bodo moji nastopi skočili še stopničko višje. Vsi ostali projekti pa med tem čakajo na zeleno luč.''