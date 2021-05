Tjaša Fajdiga je od Eltona Johna prejela dva zelo koristna nasveta

Tjaša , ki je študirala jazz petje in magistrirala iz muzikala, se podaja na glasbeno pot tudi v Sloveniji. Priložnost se ji je ponudila ravno med epidemijo, ko se je zaradi razmer preselila nazaj domov iz Anglije. Tam je zaključila študij na Kraljevi akademiji, kjer je študiral tudi zvezdnik Elton John . V teh dneh predstavlja svojo prvo pesem, v kateri so zajete vse glasbene zvrsti, ki jih ima najraje: jazz, kabaret in muzikal.

"Obdobje po oddaji Slovenija ima talent je bilo pestro. Sprejeta sem bila na Kraljevo akademijo za muzikal v Londonu. Tako sem doštudirala in naredila magisterij. Potem se je zgodila korona, tako da sem se vrnila v Slovenijo in odkar sem v Sloveniji, počnem kup stvari – o d tega, da delam zjutraj na radiu, začela sem voditi glasbene delavnice in tako dalje. Kar pestro," je o tem, kaj trenutno počne, za POP TV povedala Tjaša.

Iz obdobja, ko je tekmovala v šovu Slovenija ima talent , se spominja nasveta, ki ji je zelo prav prišel. Pravi, da je vodilo, naj bo to, kar je, in da naj bo sproščena, vzela zares in se tega tudi poskuša držati. Zdi se ji, da se je do sedaj vedno malce skrivala in si ni zares upala pokazati, kdo je v resnici. "Če ti nekdo reče, da se sprosti, si samo še bolj nesproščen," je še povedala Tjaša, ampak to ji ostaja v glavi in s trudom je počasi prišla tudi sproščenost.

Tjašine sanje ostajajo v glasbenih vodah in želi si še naprej peti. Talenti so bili zanjo zelo pomembna izkušnja, saj je takrat prvič plesala in pela hkrati. To je bila neka potrditev njene želje, da si želi delati in ustvarjati tudi muzikal. Pravi, da bi to izkušnjo z veseljem še enkrat ponovila. Šov ji je dal samozavest, bolj je sproščena, prvič se je tudi preizkusila na televiziji, dobila pa je tudi veliko novih poznanstev, je še povedala Tjaša.

Prav posebna izkušnja zanjo pa je bil trenutek, ko se jim je na enem izmed predavanj na Kraljevi akademiji pridružil tudi legendarni pevec Elton John, ki je prav tako študiral na tej akademiji. Tjaša se tega predavanja zelo dobro spominja: "Tisti dan je bil zelo poseben. Vsi smo morali pokazati svoje torbice, telefonov nismo smeli imeti pri sebi, da ne bi slučajno kdo fotografiral. Potem je prišel k nam, se je predstavil in nas pozdravil. Dal nam je predvsem nekaj praktičnih nasvetov, eden izmed teh je bil, da moramo veliko vaditi, predvsem pa več, kot je vadil on, ko je bil mlad. Rekel nam je še, naj se ne drogiramo, da to pa ni v redu." Dejala je še, da je bil ves oblečen v belo, obute pa je imel rdeče telovadne copate. Zelo hipsterski videz.