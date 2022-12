Tjaša Fajdiga kot mentorica dijakom na Danskem: Za to sem zelo hvaležna

Pevka Tjaša Fajdiga, ki jo je širna Slovenija spoznala v sedmi sezoni priljubljenega šova Slovenija ima talent se veseli novega izziva. Dobila je namreč vabilo na Dansko, kjer bo za dijake vodila delavnice za glasbenike, plesalce in igralce na temo odrske prezence, pravilnega diha in osnove vokalnih tehnik. Pravi, da že komaj čaka, da se odpravi novi dogodivščini naproti. Za 24ur.com je povedala, kako je potekala avdicija in zakaj je bila med avdicijo tako zelo živčna.

icon-expand Tjaša Fajdiga FOTO: osebni arhiv

Tjaša Fajdiga se odpravlja na Dansko, in sicer odhaja na največjo borading šolo na Danskem, kjer bo na oddelku za glasbenike, plesalke in igralce vodila delavnice na temo pravilnega dihanja, petja in odrske prezence. S šolo bo zdaj sodelovala za okoli osem delavnic, marca pa pristojni te iste šole prihajajo v Slovenijo, kjer bodo s Tjašo ponovno sodelovali in omenjene teme še razširili. Kako je sploh prišlo do sodelovanja? "S strani šole sem najprej dobila mail s kratko predstavitvijo, kdo so ter z informacijo, da prihajajo na obisk v Slovenijo z namenom iskanja možnosti sodelovanja s slovenskimi mentroji ter da bi se želeli srečati tudi z mano. Ker sem bila takrat ravno na izobraževanju v Amsterdamu in se v živo nismo mogli uskladiti, so me prosili, če se lahko vsaj slišimo po telefonu. Nisem vedela, da bo to videoklic, pa še avdicija za mentorsko sodelovanje obenem. Ravno sem končala plesni trening v zato sem bila v trenerki in po vrhu še vsa potna. (smeh) Klic se je začel s pozdravom, potem pa je takoj sledilo vprašanje, če se lahko predstavim (svoj študij in delo) ter če jim lahko povem idejo, kako bi za dijake s plesnega in igralskega oddelka oblikovala workshop. Takrat se je sestanku pridružila moja trema. Razmišljala sem samo: kaj pa lahko jaz dijake naučim, saj ničesar ne znam. No, danes sem zelo vesela, da mojih dvomljivih misli nisem prav preveč poslušala, saj jim je bila moja predstavljena ideja všeč in so me še isti teden poklicali nazaj, da bi želeli sodelovati z mano in da se vidimo decembra na Danskem. In december je sedaj pred vrati in že komaj čakam, da sedem na letalo."

Tjaša pravi, da bo vsaka od približno osmih delavnic potekala 60 minut in da bodo dijaki razdeljeni v različne skupine. Bo pa med svojim predavanjem, mentoriranjem predstavila tudi svoj magistrski študij muzikala in Kraljevo akademijo za glasbo v Londonu: "Saj je ta za vse tri omenjene oddelke zanimiva z vidika nadaljevanja učne poti, delavnico pa bomo zaključili z morebitnimi vprašanji dijakov."

icon-expand Tjaša Fajdiga FOTO: osebni arhiv

Nasmejana glasbenica pravi, da je izjemno vesela, da je lahko mentorica, saj se s tem ukvarja tudi v Sloveniji. To delo ji je, kot je povedala v kratkem pogovoru, 'sila pri srcu' in je zanj izjemno hvaležna. Tjaša dodala, da bi bila tudi sama vesela, če bi ob svojhih začetkih imela mentorja, ki bi ji povedal, kako izboljšati dih in kako skrbeti za glas. "Je pa res, da bi me to takrat verjetno manj zanimala, kot sta me petje in nastopanje. Pravijo, da vse pride ob pravem času in tudi to znanje oz informacije so. Najprej sem se z dihom srečala v Amsterdamu, prav intenzivno pa potem skupaj še s področjem skrbi za glas ter govorniško tehniko na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu. Šele takrat bi lahko rekla, da sem bila za ponujeno znanje za res dovzetna in pripravljena ter seveda vedoželjna in radovedna informacij. Sedaj pa gledam na to kot na neprecenljivo znanje in izkušnje."

Pravi, da se je sama sicer takšnih delavnic udeležila samo v Londonu. Tam se je učila pravilne telesne drže med petjem in govorom, spoznavala je anatomijo dihalnega sistema, mišič, dobila informacije o pravilnem močnem dihu. "Izjemno zanimive so bile tudi teme, kako sanirati utrujen ali bolan glas, predvsem kako se glasovni obrabi izogniti in kako doseči, da se lahko glas, kljub utrujenosti ali bolzeni uporabi, ko ima performer nastop in se mora izkazat. Se je pa ene delavnice udeležila tudi v Sloveniji, in sicer delavnice retorike: Tu je bil v ospredju nastop in podajanje teme poslušalcu oziroma sogovorcu. A smo se tudi tam na kratko dotaknili skrbi za glas. Delavnice so bile izjemno zanimive in jih priporočam vsakemu, ki želi izboljšati svoj nastop."