Tjaša Hrovat Steklasa o nosečnosti: Iz Zanzibarja smo se vrnili trije

Tjaša je v pogovoru za naš portal 24ur.com povedala, da je bila nosečnost načrtovana, saj sta si oba z Urošem že dalj časa želela postati starša. Za njima je tudi boleča izkušnja: lani za božič sta izvedela, da sta v veselem pričakovanju, a je Tjaša po šestih tednih začela krvaveti in imela je spontani splav. A zdaj je v njuno življenje spet posijalo sonce in novo življenje.

Bila sva vesela, ampak hkrati malo zadržana. Spontani splav pri prvi nosečnosti nama je kar malo pokvaril to veselo pričakovanje, ker sva se hkrati zavedala, da ta 'plusek' (na testu) še nič ne pomeni. Zato sva si tokrat zastavila manjše cilje. Najprej prvi pregled pri devetih tednih, nato pregled nuhalne svetline ... In se že veseliva naslednjega pregleda. In tako bo vse do poroda.

Spol dojenčka nama je ginekologinja na nuhalni svetlini zapisala na listek in ga dejansko še ne veva. Bova pa zelo kmalu izvedela – povabila sva družino in prijatelje na manjše druženje, kjer bova poskrbela za veliko presenečenje. Imeni imava pa tudi že izbrani. Katerega spola je dojenček, bova delila tudi s svojimi sledilci in vsemi, ki naju radi spremljajo, ime pa bova zadržala zase čisto do poroda (nasmeh). Kar se tiče izbire imena za otroka, sva bila kar hitro zmenjena in izbira je obema zelo všeč.

Sem v 4. mesecu nosečnosti in počutim se odlično. Prvo trimesečje je bilo sicer malo manj prijazno z menoj v smislu slabosti, ki 4 tedne dejansko ni minila niti ponoči. Pa spala sem veliko, tudi čez dan. Takrat je bilo res naporno opravljati vse obveznosti, pa nikomur ne moreš razložiti, zakaj nisi najbolj razpoložen in si konstantno utrujen. Ampak, takrat sem si vedno rekla – to si si želela, bodi vesela, da sploh imaš možnost jamrati, da ti je slabo. Pa je bilo takoj bolje.

Sta eden redkih parov, ki je pred časom odkrito spregovoril o splavu in boleči izgubi. In verjetno to iskrenost vajini oboževalci še toliko bolj cenijo. Vaju je ta izkušnja kako zaznamovala, spremenila?

Definitivno na nosečnost in načrtovanje družine sedaj gledava drugače. Lažje nama je bilo, ko sva javno odprla tudi težke teme za pogovor. Tudi zato, ker so se nadležna vprašanja v smislu 'kaj pa vidva čakata' prenehala. Ko pa sva včeraj povedala veselo novico, sta nama skoraj pregorela telefona od vseh čestitk in lepih želja. Zelo lepo skupnost imava, to vedno poveva. Ker pa veva, da je med najinimi sledilci ogromno parov, ki še vedno čakajo na svoj plusek na testu nosečnosti, bova tudi do njih uvidevna. Spomnim se, da tudi meni takrat ni bilo najlažje gledati nosečnic, ki so se non-stop gladile po svojih trebuščkih. Občutek imaš, da vsem uspeva brez težave, samo tebi ne. Verjamem pa, da bodo vsi razumeli, da včasih veselja (sploh če je bilo tako težko pričakovano), enostavno ne moreš skriti in bodo veseli z nama prav vsi.

Bosta vse do poroda glasbeno aktivna ali si bosta vzela pavzo in čas za družino?

Glede na to, da nosečnost zaenkrat poteka brez zapletov in da se odlično počutim, ne vidim razloga, zakaj ne bi izpeljala koncertne in poročne sezone. Pravzaprav bi se težko bolje izšlo. Rok imam novembra – ko nastopov praktično ni, tako da si bova brez slabe vesti vzela čas, da se navadimo drug na drugega. Prav tako nama pari že pišejo, če potem za naslednje leto rezervacije odpadejo. Vsem odgovarjava enako – NIKOGAR NE BOVA PUSTILA NA CEDILU. Nikoli nisva in upam, da tudi kasneje ne bova veliko komplicirala v življenju. Imava srečo, da naju nastopi časovno ne bremenijo (sploh poroke) in da imava tako močno podporo v družini – naredili si bomo sobotni izlet po Sloveniji, kjer bova midva pač vmes skočila na poroko. To seveda v primeru, da bo z menoj in dojenčkom vse okej. V nasprotnem primeru pa sva že dogovorjena z vrhunsko vokalistko in najino prijateljico, da bo vskočila namesto mene. Življenje je fajn, če si ga ne kompliciraš.