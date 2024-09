Tjaša Hrovat Steklasa: Rezultat testa nosečnosti me je pustil odprtih ust

OGLAS

Ti obračaš, življenje obrne, je rek, ki ga je nedavno na svoji koži občutila Tjaša Hrovat Steklasa. Priljubljena slovenska pevka je pred kratkim začutila, da se z njenim telesom nekaj dogaja, a sprva zaradi dosledne uporabe kontracepcije ni pomislila na nosečnost. A vseeno je na koncu naredila test in ugotovila, da pod njenim srcem raste novo življenje. Kako sta uspela novico tako dolgo skrivati pred javnostjo, kako je druga nosečnost drugačna kot prva in koliko bosta zaradi dojenčka drugo leto spremenila glasbene načrte, je Tjaša zaupala v ekskluzivnem intervjuju za 24ur.com.

Uroš in Tjaša Steklasa se bosta kmalu razveselila novega člana družine. FOTO: Anja Mljač icon-expand

Kako si izvedela, da pod tvojim srce raste novo življenje? Kateri so bili prvi znaki, ki so ti dali slutiti, da si noseča? Te je novica presenetila? Novica naju je oba zelo presenetila. Nosečnosti nisva načrtovala, bila sva tudi zelo dosledna pri kontracepciji, ampak kot pravijo: ti obračaš, življenje obrne in zdaj bomo štirje. Ravno zato, ker nosečnosti nisva načrtovala, sem vse simptome, ki nakazujejo na to, povezovala s čisto drugimi dejavniki in jih res dolgo nisem povezala v celoto. Potem pa sem le naredila test nosečnosti in rezultat me je pustil odprtih ust. No, naju oba. Naročila sem se na samoplačniški ginekološki pregled, kjer mi je ginekologinja povedala, da sem noseča že osem tednov. To je zate že druga nosečnost. Kako bi jo primerjala s prvo? Kaj je zdaj drugače? Začetek je povsem drugačen. Pri prvi nosečnosti sem točno vedela, kdaj moram narediti test, vse je bilo nekako po načrtu. Tukaj ni pa nič po načrtu. Ampak ima tudi to svoj čar. Spomnim se, kako težko sem prvič čakala tisti deveti teden, da sem šla na prvi pregled. Zdaj pa mi je bila ta nervoza prizanesena, vse je bolj sproščeno. Pa trebušček je bilo tokrat definitivno težje skrivati do javnega razkritja.

Dojenček se bo pridružil starejši sestrici Lori. Kako sta ji z Urošem povedala, da prihaja bratec oziroma sestrica? Kakšna je bila njena reakcija? Komu sta sicer prvemu zaupala novico? Šli smo v park, rekla sva ji, da ji morava povedati eno veliko skrivnost, da bo postala velika sestrica in da imam dojenčka v trebuhu. Najprej je hotela preveriti trebuh pod majico, pa sem ji potem razložila, da je dojenček sedaj še bolj majhen in da ga bova lahko požgečkali, ko bo malo zrasel, on/ona naju bo pa požgečkal/a nazaj. Bila je vesela in zelo težko ji je bilo skrivnost zadržati zase. Prva pa je izvedela moja najboljša prijateljica, ki mi je tudi prinesla test nosečnosti. Že vesta, katerega spola je otrok? Bosta novico delila z mediji ali bo to presenečenje za vse? Kdo pa je glavni pri izbiri imena in kdaj se bo vaša družinica povečala? Spola zaenkrat še ne veva. Nisva pa še povsem odločena, kako in s kom bova to informacijo delila, ko jo izveva. Ime za fantka imava izbrano še od prejšnje nosečnosti, za deklico pa morava zdaj poiskati novo ime, ki nama bo obema všeč. Pri izbiri imena imava enako pravilo kot pri vsem ostalem: obema mora biti všeč. Dojenček/dojenčica pa se nam pridruži še pred pomladjo.

Zakonca je novica o nosečnosti presenetila, a se vseeno močno veselita novega družinskega člana. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Oba z Urošem sta javni osebi, tudi poleti sta veliko nastopala. Kako sta do sedaj skrivala nosečnost pred javnostjo? Je kdo posumil? V bistvu sva dolgo časa še sama sebe slepila, ker še midva toliko časa nisva posumila, da sem noseča (smeh). Zadnje tedne pa je bilo nosečniški trebušček vse težje skrivati, a imam vseeno kar veliko oblekic, ki lepo padejo in skrijejo predel trebuha. Pa čudežno sem vedno jaz vozila, ko je bilo treba nazdraviti. Sva pa v vsem tem času tudi najine poslušalce in sledilce pogosto prosila oziroma opozorila, da so takšna namigovanja lahko tudi zelo boleča in da bova, ko bova pripravljena, z njimi vesele novice tudi delila. In prav vesela sva, da se tokrat nisva srečala prav z nobenim namigovanjem. Da prihaja nov član družine, sta se odločila deliti na vajinem velikem koncertu. Zakaj je prav ta koncert primeren za razkritje? Zdela se nama je lepa priložnost, da veselo novico o pričakovanju ne deliva z njimi samo na družbenih omrežjih, ampak da se pri tem gledamo še iz oči v oči, hkrati pa to podpremo še z dobro glasbo. Prav tako pa sva na koncertu naznanila tudi "poslovilno" turnejo, saj se zaradi prihoda dojenčka za nekaj časa umikava s koncertnih odrov in bo to zadnja možnost, da se podružimo. Sva pa to naredila v stilu in turnejo poimenovala: (Še) eno srce – Babyshower turneja. Eno srce je najin zadnji hit in tako lepo se je bilo pomenljivo poigrati z besedami, hkrati pa najine poslušalce, s katerimi imamo res pristen in poseben stik, povabiti na 'babyshower' oziroma zabavo pred rojstvom otroka, ki jih bova imela po celi Sloveniji, da se skupaj veselimo prihoda dojenčka. Poleg najinih pesmi bo program koncerta tokrat malo bolj tematsko naravnan in te spremembe se res, res veseliva. Unikatni koncerti, ki jih bo mogoče doživeti le tokrat.

Tjaša in Uroš med nastopom v Cankarjevem domu FOTO: Andraž Martinšek icon-expand