Tjaša in Uroš Steklasa sta postala starša

Tjaša in Uroš Steklasa sta se razveselila deklice Lori.

"Svet, spoznaj najino Lori," sta ponosna starša Tjaša in Uroš Steklasa sporočila na Instagramu in objavila fotografijo iz porodnišnice v Ljubljani. Na njej lahko vidimo, kako mamica pestuje svojo novorojenko, ponosni očka pa drži pred njima zapisano dekličino ime. Pod objavo se je zvrstilo ogromno čestitk.

Naj omenimo, da sta Tjaša in Uroš že pred rojstvom otroka vedela, katerega spola bo. Pred poletjem sta za družino in prijatelje pripravila manjše druženje, v sklopu katerega sta poskrbela za veliko presenečenje. Nebo nad Domžalami je razsvetlil veličasten ognjemet v odtenkih rožnate barve, ki je razkril, da bosta dobila hčerko."Punčkaaa jeee!" je Tjaša Hrovat Steklasa junija vzhičeno zapisala na Instagramu ter s svojimi sledilci in najdražjimi delila svojo neizmerno srečo.