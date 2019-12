Tjaša izbrana za prestižen festival Mondial Du Cirque De Demain

Prikupno plesalko in zračno akrobatko Tjašo Dobravec, ki je navdušila v šovu Slovenija ima talent, čaka nov izziv – nastop na pariškem festivalu Mondial Du Cirque De Demain. Ta cirkuški festival v Parizu je največje in eno najprestižnejših tekmovanj za cirkuške umetnike na svetu in nanj so sprejeti samo najboljši med najboljšimi.

41. festival Mondial Du Cirque De Demain bo potekal od 30. januarja do 2. februarja 2020 v svetovno znanem Cirque Phénixu. Festival v prestolnici cirkuških umetnosti je dinamično stičišče najboljših umetnikov na svetu, Tjaša pa je bila izbrana s točko na spirali, ki se je spominjamo tudi iz oddaje Slovenija ima talent.

Festival, ki sta ga leta 1977 ustanovila Isabelle in Dominique Mauclair, povezuje strast do umetnosti. Predstavlja izjemen dogodek, na katerem mladi cirkuški talenti prvič predstavijo svojo umetnost mednarodni žiriji ter radovednemu in navdušenemu občinstvu.

Festival poteka v režiji Alaina M. Pacheriain vsako leto pozdravi mnogo akrobatov, vrvohodcev, klovnov, žonglerjev in umetnikov na trapezu ter v enem najlepših mest na svetu združi talente in energijo.

Pod streho cirkusa Phenix se srečajo umetniki, nekdanji zmagovalci, agenti, producenti in ljubitelji cirkuških umetnosti ter delijo nekaj najdragocenejših trenutkov cirkuške sezone. Pred tekmovanjem v Franciji pa je Tjašo čakal še en pomemben izziv. Povabljena je bila na svetovno tekmovanje Dubai Pole cup v Dubaju, na tekmovanju pa je dosegla odlično tretje mesto. To je bilo njeno drugo tekmovanje v Elite kategoriji in prvo po veliki zmagi v Elite kategoriji v Izraelu, ki se ga je Tjaša udeležila oktobra.