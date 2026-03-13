Tjaša Kotnik sprejeta v dvorano slavnih Fakultete Eckerd

Slovenska odbojkarica Tjaša Kotnik, hči slovenskega košarkarja Slavka Kotnika, je uspešno zaključila študij na Fakulteti Eckerd v Združenih državah Amerike, natančneje na Floridi. Ob tem jo je doletela tudi posebna čast, saj je bila sprejeta v tamkajšnjo dvorano slavnih.

"Za vedno bom hvaležna Fakulteti Eckerd in vsem, ki so bili del te zgodbe in poskrbeli, da so bila to ena izmed najboljših let mojega življenja," je zapisala na Instagramu in s sledilci delila galerijo fotografij, na katerih je pokazala prstan, ki ga je prejela ob vstopu v dvorano slavnih.