Tjaša Kramarič bo postala mamica: Dojenček je na poti

"Imela sva načrt. 1. Zaročiti se. 2. Poročiti se. 3. Imeti otroka – očitno sva prehitela. 4. Zgraditi hišo. Eno stvar naenkrat ... ampak otrok je že na poti!" je na družbenih omrežjih napisala Tjaša Kramarič in delila veselo novico, da bosta z njenim dragim Jako Šinkovcem postala starša.
Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški, ki se je borila za srce Gregorja Čegljaja, je objavila tudi galerijo profesionalno posnetih nosečniških fotografij. Z opisom, v katerem je zapisala, da sta imela z njenim dragim načrt, da se najprej zaročita, nato poročita, je z emojijem kljukice ob prvem planu namignila tudi, da sta z Jako zaročena.
Vplivnica in voditelj ter pevec priljubljene skupine Firbci sta svojo ljubezen šele v začetku marca razkrila javnosti. Skupaj sta prišla tudi na ogled oddaje Na žaru, kjer je Lado Bizovičar žaril Modrijane, o svojem razmerju pa nikoli nista veliko govorila javno. Čeprav je Tjaša uspešna vplivnica, je to ena njenih prvih objavljenih fotografij, na kateri je prisoten tudi oče njenega otroka.
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