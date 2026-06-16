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Domača scena

Tjaša Kramarič bo postala mamica: Dojenček je na poti

Ljubljana, 16. 06. 2026 14.35 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.A.
tjaša kramarič, jaka šinkovec

Tjaša Kramarič je noseča. Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški, ki je ljubezen iskala tudi pred kamero, je na Instagramu sporočila veselo novico, da bosta z Jako Šinkovcem postala starša. Zaljubljenca sta svojo ljubezensko zvezo z javnostjo delila šele pred kratkim, zdaj pa se skupaj veselita nove vloge v življenju.

"Imela sva načrt. 1. Zaročiti se. 2. Poročiti se. 3. Imeti otroka – očitno sva prehitela. 4. Zgraditi hišo. Eno stvar naenkrat ... ampak otrok je že na poti!" je na družbenih omrežjih napisala Tjaša Kramarič in delila veselo novico, da bosta z njenim dragim Jako Šinkovcem postala starša.

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Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški, ki se je borila za srce Gregorja Čegljaja, je objavila tudi galerijo profesionalno posnetih nosečniških fotografij. Z opisom, v katerem je zapisala, da sta imela z njenim dragim načrt, da se najprej zaročita, nato poročita, je z emojijem kljukice ob prvem planu namignila tudi, da sta z Jako zaročena.

Tjaša in Jaka sta se v javnosti prvič skupaj pojavila na snemanju Na žaru.
Tjaša in Jaka sta se v javnosti prvič skupaj pojavila na snemanju Na žaru.
FOTO: Luka Kotnik

Vplivnica in voditelj ter pevec priljubljene skupine Firbci sta svojo ljubezen šele v začetku marca razkrila javnosti. Skupaj sta prišla tudi na ogled oddaje Na žaru, kjer je Lado Bizovičar žaril Modrijane, o svojem razmerju pa nikoli nista veliko govorila javno. Čeprav je Tjaša uspešna vplivnica, je to ena njenih prvih objavljenih fotografij, na kateri je prisoten tudi oče njenega otroka.

tjaša kramarič jaka šinkovec nosečnost ljubezen vesela novica

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KOMENTARJI3

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4krogci
16. 06. 2026 15.40
Šinkucev let nad kukavicjim gnezdom?
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
16. 06. 2026 15.23
pa koga to briga,a sonce že sije ali so še v temi
Odgovori
+1
1 0
Givmi5
16. 06. 2026 15.08
Odkrito povedano, ne vem kdo je to. Tv zvezda?!
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-1
1 2
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