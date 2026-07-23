Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec sta se poročila

Tjaša Kramarič je postala gospa. Nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški, ki se je borila za srce Gregorja Čeglaja, je svoje srce zdaj oddala Jaki Šinkovcu.

Pevec skupine Firbci in vplivnica sta si večno zvestobo obljubila kar sredi tedna, v zakon pa so ju pospremili najbližji in prijatelji.