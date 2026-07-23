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Domača scena

Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec sta se poročila

Novo mesto, 23. 07. 2026 17.59 pred 26 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec

Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec sta si obljubila večno zvestobo. Le nekaj mesecev preden bosta prvič okusila čare starševstva, sta se vplivnica in pevec skupine Firbci sprehodila do oltarja ter v družbi svojih najbližjih dahnila usodni da. Poroko so z glasbenimi vložki popestrili tudi njuni glasbeni prijatelji, zapel pa je celo ženin sam in nevesto spravil v solze.

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Tjaša Kramarič je postala gospa. Nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški, ki se je borila za srce Gregorja Čeglaja, je svoje srce zdaj oddala Jaki Šinkovcu

Pevec skupine Firbci in vplivnica sta si večno zvestobo obljubila kar sredi tedna, v zakon pa so ju pospremili najbližji in prijatelji.

Zaljubljenca sta usodni da dahnila na eni od poročnih lokacij na Dolenjskem, od koder prihaja član priljubljene skupine, ki je na dogodku poskrbela tudi za glasbene vložke. Zapel pa je celo Jaka sam in svojo drago med cerkvenim obredom spravil v solze.

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Čudovit dan je s svojim lepim glasom obogatila tudi njegova sovoditeljica na radiu in pevka Nika Svetlin. Uradnih poročnih fotografij še nista objavila, sta pa delila utrinke s poroke, ki so jih objavljali njuni prijatelji, in tako omogočila vpogled v njun najlepši dan.

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Novopečena zakonca sta usodni da dahnila le nekaj mesecev preden bosta postala starša. V sredini junija sta javnosti z objavo na družbenih omrežjih sporočila, da pričakujeta naraščaj. Bodoča mamica in očka se bosta razveselila dečka, kar sta razkrila z nedavno objavo na Instagramu. Svojo ljubezen, ki se je začela šele v začetku tega leta, sta sicer javno potrdila letos marca.

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KOMENTARJI2

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Beopen
23. 07. 2026 18.16
Prvič slišim zanju
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+1
1 0
HardKore
23. 07. 2026 18.16
Kdo??
Odgovori
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2 0
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