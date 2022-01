Tjaša Petrič Cvet pričakuje prvega otroka

Novinarka informativne oddaje Svet na Kanalu A Tjaša Petrič Cvet , se je lansko poletje poročila s svojim izbrancem Žanom Cvetom , nekdanjim mistrom Slovenije, letos pa bosta naredila še en korak v svojem razmerju – postala bosta starša. Za mlad par bo to pomembna prelomnica, ki pa je za Tjašo v novem letu že prinesla prvo spremembo. Po desetih letih dela v oddaji Svet na Kanalu A se je odpravila na porodniški dopust, ob tem pomembnem trenutku pa je na Instagramu obujala spomine desetletja svojega novinarskega dela v naši medijski hiši.

"S koncem 2021 mi je bila namenjena ena daljša pavza po točno desetih letih dela za oddajo Svet. V teh letih je Svetova redakcija postala moj drugi dom, sodelavci pa druga družina – ker z nekaterimi dolge skupne ure v službi pač niso bile dovolj in smo skupaj šli čez najlepše pa tudi slabše čase, se smejali in jokali skupaj," je zapisala novinarka.

Tjaša je nadaljevala, da bi lahko o Svetu pisala cel dan, saj gre za službo, ki te veliko nauči in te vsak dan znova postavi na realna tla, med resnične ljudi, ob katerih se ti lastni problemi ne zdijo več tako veliki. "Ne predstavljam si dela, kjer bi imela večji pogled v življenja tako različnih ljudi. Eni so me naučili, kaj vse se v življenju da, drugi, za kaj vse sem lahko v svojem življenju zares hvaležna."