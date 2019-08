Tjaša Petrič se je na svoj rojstni dan zaročila

Za 24ur.com je Tjaša povedala, da zaroke ni pričakovala: "Presenetil me je ravno na moj rojstni dan. Šla sva po dolini reke Soče, tako kot pred tremi leti na najin prvi izlet. Ustavila sva se na isti točki, kot takrat in potem je bilo vse zelo spontano."

Letošnje leto zaznamujejo novorojenčki, zaroke in poroke, s fotografijo zaročnega prstana pa je presenetila tudi novinarka na Kanalu A Tjaša Petrič . Nad novico, ki jo je delila na Instagramu, so bili njeni prijatelji izredno navdušeni. Svetlolaska je s svojim partnerjem Žanom v razmerju že tri leta, svojih podrobnosti iz zasebnega življenja pa običajno ne deli na družbenih omrežjih.

Nad novico sta bila navdušena tudi njena sodelavca Nuša Lesar in Gregor Trebušak, ki sta pod fotografijo izrazila čestitke zaročencema. "Važička, čestitke," se je pošalil Trebušak, Lesarjeva pa ni mogla skriti navdušenja: "Čestitam! Kako lepo."

Načrtov za poroko za zdaj še nimata in le sanjarita o poročnem slavju v družinskem krogu in v objemu narave. "Želiva si poroko v naravi, morda celo na istem mestu, kot sva se spoznala, zaenkrat pa samo malo sanjariva o tem," je za naš portal povedala Tjaša. Ker imata oba zelo rada naravo, sta se tudi med dopustom umaknila od mestnega vrveža:"Poletje sva si rezervirala za izlete v naravo in za druženje s prijatelji in družino."