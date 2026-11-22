"In v trenutku se je najino življenje spremenilo za vedno. Na svet je prijokal najin največji zaklad, najina sreča, najina mala ljubezen – Eston-Oli," je na Instagramu zapisala Tjaša Šinkovec in tako svetu sporočila, da sta z možem Jakom Šinkovcem postala starša.

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Slovenska vplivnica in pevec skupine Firbci sta se v soboto razveselila svojega prvega otroka, sinu pa sta izbrala prav posebno ime. "Dobrodošel na svetu, mali čudež. S seboj si prinesel neizmerno ljubezen, solze sreče in občutek, za katerega nisva vedela, da lahko obstaja," je ob posnetku, sestavljenem iz zadnjih utrinkov pred rojstvom in kratkimi posnetki novorojenčka, zapisala ponosna mamica.