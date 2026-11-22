"In v trenutku se je najino življenje spremenilo za vedno. Na svet je prijokal najin največji zaklad, najina sreča, najina mala ljubezen – Eston-Oli," je na Instagramu zapisala Tjaša Šinkovec in tako svetu sporočila, da sta z možem Jakom Šinkovcem postala starša.
Slovenska vplivnica in pevec skupine Firbci sta se v soboto razveselila svojega prvega otroka, sinu pa sta izbrala prav posebno ime. "Dobrodošel na svetu, mali čudež. S seboj si prinesel neizmerno ljubezen, solze sreče in občutek, za katerega nisva vedela, da lahko obstaja," je ob posnetku, sestavljenem iz zadnjih utrinkov pred rojstvom in kratkimi posnetki novorojenčka, zapisala ponosna mamica.
V zaključku čustvene objave sta zakonca, ki sta si večno zvestobo obljubila letos poleti, še dodala, da od danes naprej njuna srca bijejo še močneje. "Obljubiva, da te bova ljubila, varovala in ti stala ob strani na vsakem koraku tvoje poti. Najlepša zgodba najinega življenja se je začela s tabo," sta zapisala in zaključila: "Dobrodošel, najin Eston-Oli."
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