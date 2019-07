Tjaša Železnik na Siciliji uživa v kajtanju

''Glavni razlog za obisk Sicilije je kajtanje. Tu sem s prijatelji, teden dni kajtamo in za kaj drugega pravzaprav ni časa. Sicilija je krasna, zagotovo si jo bom ogledala ob kakšni drugi priložnosti, zdaj pa je v prvem planu kajtanje,'' nam je zaupala simpatična igralka, ki je velika ljubiteljica kajtanja in surfanja.

''Pravzaprav se še učim, sem še začetnica. Mislim, da je kar težko ... Počasi pa napredujem, se že vozim in to je pravi užitek. Na kajtanje hodim s prijatelji, eden od njih ta šport obvlada in on me tudi uči, pravzaprav z nasveti pomaga marsikomu, ker res obvlada ta šport."

Poleti so vrata gledališča zaprta, zato Tjaša ta letni čas najraje izkoristi za druženje s šestletno hčerkico Marli, počitek na morju, branje dobrih knjig in gledanje filmov ... ''Skratka, posvetim se otroku, sebi, športu, druženju s prijatelji. Rada imam filme na prostem v Ljubljani, zagotovo pa bo čas tudi za obisk kakšnega koncerta.''