Tjaša Železnik: Pri Mateju Zemljiču najbolj cenim posvečenost delu

Igralka Tjaša Železnik je pred velikim igralskim izzivom v svoji karieri. V novi gledališki predstavi bo zaigrala Martho, ki ima težave z alkoholom in tabletami. V čevlje njenega najstniškega sina Henryja pa je stopil mladi igralec Matej Zemljič. Tokrat bosta prvič sodelovala.

icon-expand Tjaša Železnik in Matej Zemljič v predstavi Ta obraz. FOTO: Peter Giodani

Na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) premierno prikazali prve slovenske uprizoritve drame Ta obraz britanske dramatičarke Polly Stenham v režiji Tijane Zinajić. Zgodba obravnava problematičen odnos med materjo in najstniškima otrokoma ter odtujenost očeta. Projekt pa je hkrati prvo sodelovanje za Tjašo Železnik in Mateja Zemljiča, ki bosta na odru prvič stala skupaj. Tjaša Železnik igra Martho, mamo dveh otrok. Povedala je, da je to zanjo ena najpomembnejših vlog in največjih izziv v zadnjih letih. Med študijem ni mogla črpati iz svoje osebne zgodbe, kljub temu, da je tudi sama mama, ampak je morala vse iskati na novo: "Svoj lik sem poskušala videti iz druge strani. Iz neke osamljenosti, žalosti, zapuščenosti, zamere in vse kar ona počne, počne zaradi svoje velike stiske. Skušala sem jo razumet in je ne vidim kot grozno žensko. " Matej Zemljič je dobil vlogo Marthinega sina 18-letnega Henryja, ki že od svojega 15 leta po ločitvi staršev skrbi za mamo, da bi jo rešil alkoholizma. Ko se je pripravljal na vlogo, ga je zanimalo predvsem, koliko je sina generiralo to, da se je v odločilnih letih, ko se mladi ljudje osamosvajajo in ločijo od staršev, odločil, da bo skrbel za mamo oziroma kako ga je pritisk mame uničil. "Odnos med mamo in sinom je uničujoč, po drugi pa strani pa ne moreta drug brez drugega."

icon-expand Tjaša pravi, da je vloga Marthe zanjo eden največjih igralskih izzov v zadnjih letih. FOTO: Peter Giodani

Čeprav do zdaj še nista imela možnosti igralsko sodelovati, pa sta spremljala dela drug od drugega, kolikor seveda jima je to dopuščal čas. "Matej me je najbolj navdušil z vlogo v filmu Posledice. Vloge, ki so tako močne, so hkrati tako redke. Moram reči, da nekaj predstav, v katerih je igral tudi nisem uspela videti, glede na to, kako sem zasedena in večino časa nastopam ali se pripravljam na novo vlogo. Proste večere pa rada preživljam s hčerko. Mogoče malo premalo vidim druge predstave in je imel tudi kakšno navdušujočo vlogo v gledališču. Posledice pa sem si lahko ogledala doma (nasmeh)," pove Tjaša, ki je s svojimi igralskimi izkušnjami že večkrat naredila močan vtis na 21 let mlajšega kolega.

"Mene je Tjaša nazadnje popolnoma navdušila v predstavi Tih vdih in mislim, da nisem edini. Mislim, da vsak, ki jo je gledal, mu je najprej padla v oči Tjaša, ker je naredila res takšno vlogo, da ti ostane v spominu. V bistvu sem odraščal z nanizanko TV dober dan (op.a. v njej nastopa Tjaša v vlogi novinarke Ane Ban), tako da v vrtcu smo bili itak vsi zaljubljeni v Ano (smeh). Prepričala me je tudi v filmu v režiji Janeza Lapajneta Kratki stiki. Bila je izjemna."

icon-expand Tjaša kot mama Martha in Matej kot sin Henry FOTO: Peter Giodani

Oba imata izkušnje z igranjem televizijskih serij. Tjašo smo lahko pred leti videli v vlogi Eve v Usodnem vinu, Matej pa trenutno igra reševalca Domna v seriji Najini mostovi. Tako na odru kot pred kamerami se dobro počutita, pri vsem pa je najbolj pomembno za kakšno vlogo gre. "Mislim, da je to odvisno od projekta samega. Težko rečem, kje se bolje počutim ali je to gledališče ali televizija. Obstajajo projekti, kjer sem se zelo dobro počutil pred kamero in na odru. Tako da je zelo odvisno od vloge, ki jo dobiš, režiserja, s katerim delaš, ali te zna voditi ali ne in nenazadnje tudi od soigralcev, s katerimi se trudiš vzpostaviti neko kemijo in potem to lahko pripelje do presežkov ali pa tudi ne,"pove Matej, Tjaša pa še doda: "Meni se zdi bistveno, kakšna je vloga, kakšen igralski izziv je. Ne glede na to, kje je, ali je to film, televizija ali gledališče. Moram reči, da sem imela do zdaj večje izzive v filmu in gledališču kot na televiziji." Medtem ko je Matej trenutno zelo vpet tudi na filmskem področju, pa je Tjaša nekoliko manj. "Jaz imam film rada, ampak film očitno mene ne več. Ampak ne vem zaradi česa. Želela bi si, ampak mislim, da to ni od mene odvisno. Mislim, da že deset let nisem igrala neke prave filmske vloge."



icon-expand V predstavi Ta obarz, ki bo premierno uprizorjena 15. oktobra, nastopajo tudi Ana Pavlin, Gregor Gruden, Lara Wolf in Lucija Harum. FOTO: Peter Giodani

Ne samo da imata oba izjemen talent za igro, oba odlikujejo tudi vrline, kot sta disciplina in predanost delu. "Prvo, kar mi pade na pamet pri Tjaši je discipliniranost, ki je hvalevredna. Je velik človek, ki nikoli ne bo sebe postavila na prvo mesto, ali se postavila pred nekoga, da bi ga pohodila, ampak zna paziti na ljudi okrog sebe. Zelo dobro zna opazovati, če kdo potrebuje pomoč. Zelo je solidarna in odlična soigralka, v nekaterih prizorih nisem rabil niti igrati, ker toliko da od sebe, da sem vesel, da lahko stojim z njo na odru," iskreno pove 25-letni Matej, o katerem tudi Tjaša govori o presežnikih. "Pri Mateju najbolj cenim posvečenost delu, pridnost, talent in to, da je res v redu fant. Že od nekdaj od svojih sodelavcev cenim to, da so v bistvu prijazni ljudje, dobronamerni in da je z njimi super delati. V preteklosti sem imela tudi že izkušnje z režiserji, ki so kričali na igralce in bili nesramni, celo zmerjali so. Sploh če si mlad, nimaš te moči, da bi kaj rekel nazaj. Ne vem, ali zato ker sem starejša ali pa so se ljudje nekako spremenili, delajo zdaj drugačni ljudje, ki imajo več spoštovanja do igralcev ali pa imamo eden do drugega več spoštovanja. Nimam več takšnih slabih izkušenj kot na začetku svoje kariere."