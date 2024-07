Tokrat jima je uspelo: Luka Basi in Nastja Gabor sta se poročila

Pred oltar sta stopila Luka Basi in Nastja Gabor. Mladoporočenca bi se morala poročiti že lansko leto, vendar jima je načrte takrat prekrižalo slabo vreme. Kljub čakanju jima je bil danes namenjen prekrasen dan, saj ju je na poročnem slavju v Izoli spremljalo sonce. Za prav posebno darilo pa sta poskrbela Raay in Marjetka Vovk, ki sta jima napisala pesem, na katero sta odplesala tudi prvi poročni ples.

Večno zvestobo sta si obljubila slovenska pevca Luka Basi in Nastja Gabor. Glasbenika sta načrtovala poroko že za lansko leto, vendar jima je neurje, ki je takrat prizadelo Slovenijo in Koroško, od koder prihajata, prekrižalo načrte. Po vsem čakanju jima je tokrat uspelo, poročila sta se na slovenski obali, na lokaciji s pogledom na morje.

Luka Basi in Nastja Gabor. FOTO: Luka Basi

Deležna sta bila tudi predčasnih poročnih daril, Raay in Marjetka Vovk sta jima namreč napisala pesem, na katero sta odplesala prvi poročni ples. Glasbeniki skupaj sodelujejo že vrsto let, v tem času pa so ustvarili tudi trdne prijateljske vezi.

"JUTRI je poseben dan! JUTRI se poročita najina dobra prijatelja, Luka Basi in Nastja Gabor! Da bo naš spomin na ta dan nekaj posebnega, sva za njiju napisala poročno pesem. Pesem, ki jo bosta sama odpela in nanjo zaplesala prvi poročni ples," je dan pred poroko na družbenem omrežju zapisala Marjetka.

"Ob sončnem zahodu je to najin zadnji ples kot fant in punca. Na pesem, ki bo najin prvi ples kot mož in žena. Na NAJINO pesem, ki šele prihaja. JUTRI BO NAJIN DAN," je ob objavi pesmi zapisal Luka. Poročna pesem S tabo je prav tako njun prvi skupni duet.

