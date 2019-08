Tomaž Bizjak dneve preživlja s slovensko youtuberko

Tomaž Bizjak in Kaja Kočevar – Kaya Solo

Obema smo zastavili nekaj radovednih vprašanj o njunem odnosu in Tomaž nam je povedal, da sta se s Kajo spoznala preko njene prijateljice, ki ji je pokazala oddajo Ljubezen po domače, nato pa sta se zbližala preko spleta in se prvič v živo videla konec maja na premieri filma."Pošteno spoznala pa sva se šele nekaj časa po premieri," je dodala Kaja.

Ker sta na Instagram zgodbi skupaj pela in se za nekaj časa tudi prijela za roko, smo ju vprašali, če sta zdaj par in Tomaž je pojasnil: "Zelo sva se ujela, vendar zaenkrat nisva par." Obljubil pa je, da bosta javnosti povedala, če se bo iz prijateljstva razvilo kaj več. Kaja pa je ostala brez komentarja: "Zaradi preteklih slabih izkušenj z deljenjem zasebnega življenja, naj to zaenkrat ostane najina stvar."

Svetlolasa youtuberka je povedala, da Tomaža v oddaji ni spremljala dolgo, vendar se ji je zdelo, da bo v živo drugačen. "Vizualno in karakterno je super oseba, mogoče ga v tej luči vidim zato, ker pred najino prvo kavico nisem o njem vedela praktično ničesar,"je priznala.