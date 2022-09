Tomaž Kavčič predaval na mednarodnem vinskem sejmu

Eden najbolj priznanih slovenskih kuharskih mojstrov Tomaž Kavčič, vodja Gostilne pri Lojzetu na Dvorcu Zemono, je nedavno predaval na mednarodnem vinskem sejmu Vinska vizija odprtega Balkana v Beogradu. Udeležencem je zaupal skrivnosti svojega kulinaričnega znanja, nastanek imena svojega gina in še marsikaj.

Tomaž Kavčič je nedavno predaval na mednarodnem vinskem sejmu Vinska vizija odprtega Balkana v Beogradu. Chef, ki si lasti prestižno Michelinovo zvezdico, je poudaril pomen sodelovanja in pohvalil tudi idejo Open Balkan, ob tem pa poudaril, da smo močnejši le skupaj: "Vse je posledica ali rezultat našega dosedanjega dela, korektnega odnosa do gostov, dobaviteljev in širše skupnosti."

icon-expand Tomaž Kavčič je predaval na mednarodnem vinskem sejmu. FOTO: osebni arhiv

Prav zaradi odgovornosti do okolice Kavčič ne razmišlja o tem, da bi odšel v tujino. "Moram priznati, da so mi po krizi, ki jo je povzročil koronavirus, ponudili kavarne in restavracije v Italiji, tudi v najbolj svetovno turistično prepoznavnih krajih. Kot lastnik Michelinove zvezdice bi tam veliko lažje zagnal podjetje, a na kaj takega niti ne pomislim. To bi bila po svoje izdaja, kajti moja Michelinova zvezdica mora ostati slovenska in mora prispevati k slovenskemu turizmu," je povedal, ob tem pa pohvalil vlogo države pri prvi izdaji slovenskega Michelinovega vodnika.

"Doslej sem bil uvrščen na različne lestvice in v različne vodnike brez neposrednega državnega nadomestila. Torej so bili ti uspehi bolj ali manj samo moji, osebni. Z Michelinovo zvezdico so stvari drugačne."

