Tomaž Kavčič s svojo kulinariko navdušil predsednika Italije

Kavčič pravi, da je izjemno počaščen, da je predsednik prepoznal njegovo skrb za sezonskost, tradicijo in prefinjenost; kot je poudaril predsednik Mattarella, je bilo kosilo preprosto "molto elegante" ("zelo elegantno"). Vrhunski slovenski chef je tokrat kreacije postregel s svojo ekipo in ženo Flavio, ki je italijanskega rodu. Skupaj sta tako s kulinariko na prav poseben način povezala Slovenijo in Italijo, obenem pa postregla vsak svojemu predsedniku republike. Chef Kavčič je svojo kulinarično vizijo ujel v skrbno izbranih jedeh. Gostom je za začetek postregel postregel "sukanski regut", jed, ki združuje jajce, krompirjeve ocvirke ter preplet okusov pašte in fižola. Gre za solkanski regrat in goriško rožo – originalna semena hrani le še nekaj vipavskih družin. Sledili so domači njoki s stročjim fižolom in hrustljavo panceto mangulice, ki so navdušili s svojo harmonijo okusov in bogato strukturo.