Tomaž Kavčič ugledno hišo šampanjcev navdušil z večerjo, katere vodilo je bila ena sestavina

OGLAS

V imenitno družbo Krug Ambassades se uvrstijo le tiste restavracije, hoteli in bari, ki svoje goste navdušujejo z nepozabnimi trenutki vrhunskih kulinaričnih zgodb ob spremljavi prefinjenih šampanjcev Krug. Krugovi Ambassades vsako leto sodelujejo v pripravi posebne večerje, posvečene eni sami sestavini, ki jo s svojimi inovativnimi jedmi predstavijo kot najbolj optimalno spremljavo šampanjcev Krug Grande Cuvée ali Krug Rosé. Tradicija enotne sestavine se je začela leta 2015, ko je Krug povabil kuharske mojstre po svetu, da so pričeli reinterpretirati preproste vsakodnevne sestavine, kot so krompir, riž, čebula, jajce in limona. Letos je izbor padel na cvet, ki pooseblja svežino, krhkost in energijo, kar se odlično dopolnjuje z edinstveno mehkobo in kompleksnostjo šampanjcev Krug.

Chef Tomaž Kavčič FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Večer je vodil Ted Lelekas, eden izmed sto ključnih vinskih vplivnežev na svetu, tudi uradni ambasador Moët Hennessy, ki je goste popeljal skozi vsak hod in podrobno predstavil izbrane šampanjce. Ob vsakem postreženem kozarcu Kruga je delil vpogled v zgodovino, značilnosti in kompleksne arome šampanjcev. Goste je poleg izjemno gostoljubnega Tomaža Kavčiča in Lelekasa navdušil tudi Petar Grašo, ki je Tomažu za to posebno priložnost prišel čestitat kar iz Hrvaške. Izbranih gostov seveda ni pustil ravnodušnih, kaj kmalu je zavzel oder in jih očaral s svojim čudovitim glasom.

Ted Lelekas, uradni ambasador Moët Hennessy, in chef Tomaž Kavčič FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Večer se je začel z neba, ko so obudili že slavno jed, ki je v Cukrarni navdušila Marino Abramović – kajvar, postrežen v kozarčkih, ki so viseli iz stropa Zemona. Prvi grižljaj znotraj božanske dvorane Dvorca Zemono je združil lokalne okuse Vipavske doline – postregli so kroglico iz mladega vipavskega sira, marinirane sardele in dve vrsti staranega oljčnega olja, ki se je izvrstno ujel z bogatim okusom Krug Grande Cuvée, izbranega šampanjca, ki združuje 146 vin iz 11 različnih let. Nadaljevali so z roast beefom, polnjenim s sezonsko zelenjavo, in sveže pečenim domačim kruhom s hrenovim premazom, ki je že dolgoletna tradicija Gostilne pri Lojzetu. Ob postrvi iz Vipavske doline so postregli Krug Rosé 27ème Édition, katerega kompleksna sestava je z edinstveno začimbo in strukturo dodala svežino ter eleganco tej jedi. Na krožnikih so jesenske barve zaživele s svežim belim tartufom, zobatcem, prekritim s 24-karatnim zlatom, in zelenjavnimi redukcijami, da je Kavčič na krožnike preslikal čudovite barve okolice. Kot poklon Krugu je pri sladici serviral grozdje – polenti, kuhani v soku rdečega grozdja, je dodal med, želatino iz grozdja in sorbet iz jabolk ter tako francosko hišo šampanjcev navdušil z okusi Slovenije.

Krožniki, ki so cveteli. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Tomaž Kavčič je s čudovitimi kreacijami okusov ponovno poudaril svoj status kulinaričnega mojstra, ki presega klasične kulinarične okvirje ter odpira vrata novim načinom povezovanja kulinarike in vrhunskih šampanjcev. Večer je slavil individualnost, edinstvene okuse in prijateljstvo, ki je ključno za Krugovo družino ambasadorjev. Prav tako pa je chef Kavčič s to ekskluzivno večerjo, kjer sta se v harmonični simfoniji združila cvet in šampanjec, ponovno dokazal, zakaj je edini v regiji izbran za ambasadorja šampanjcev Krug – s svojo kuhinjo predstavlja brezkompromisno kakovost in visoko umetnost kulinarike, ki jo tudi Krug spodbuja že več kot stoletje.

Petar Grašo in Tomaž Kavčič FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand