Tomaž Kozlevčar: Ob novici, da me izločajo iz skupine, sem bil šokiran tudi sam

New Swing Quartet bo odslej nastopal kot trio. To je novica, ki je v četrtek popoldne pretresla slovensko glasbeno sceno. Kot da to ni bil dovolj velik šok, je bilo kmalu jasno, da zasedbe prostovoljno ni zapustil nihče od članov, saj je bil Tomaž Kozlevčar dobesedno odstavljen iz skupine. Kakšna je njegova plat zgodbe in kakšno prihodnost napoveduje zasedbi, je spregovoril za 24ur.com.

OGLAS

Legendarna zasedba New Swing Quartet je postala trio. Tako so v izjavi za javnost v četrtek popoldne sporočili Dare Hering, Marijan Petan in Oto Pestner. Iz skupine je izpadel Tomaž Kozlevčar, ki je bil ob novici, da ga skupina odstavlja, tudi sam presenečen. "Moram priznati, da me je včerajšnja novica šokirala," je svojo plat zgodbe začel pevec in nadaljeval: "To ni cel del resnice in lahko bi rekel, da je novica kar malo zavajajoča."

Tomaž Kozlevčar FOTO: Irena Herak icon-expand

Za 24ur.com je razložil, kaj vse se je dogajalo v zadnjega pol leta. "Naša ekipa se je res zelo postarala, deluje že 55 let in dva člana sta ustanovna. Vsak lahko izračuna naše EMŠOTE, vsi pa smo že formalni penzionisti. V resnici se že več let pogovarjamo o tem, kdaj bi zamenjali starejša dva člana. Letos smo imeli v načrtu dve mednarodni turneji v ZDA in odhod na olimpijske igre v Pariz, vsaj pol leta nazaj pa smo že dobivali resna svarila našega menedžerja, da starejša dva tega ne bosta zmogla. Nato se je naš basist Marijan Petan v pol leta že dvakrat odločil dati odpoved, prenehati peti in naprosil Ota in mene, da poiščeva zamenjavo. Potem smo to za nekaj časa odložili in se po snemanju videov in singlov za zadnjo ploščo v Pragi konec marca o tem tudi pogovorili," je razložil in dodal: "V tem trenutku je prišlo do situacije, da smo prisiljeni odklanjati svetovne turneje zaradi nesposobnosti starejših dveh članov, tako fizične, zdravstvene kot tudi pevske, žal."

Še konec marca so skupaj snemali videospot in pesmi v Pragi. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

A to ni bilo konec zgodbe, od menedžerja so še vedno dobivali svarila o njihovi starosti in posledično vedno slabši sposobnosti za daljše turneje. "Z idejo o večni legendi News Swing Quarteta sem se sam 'oženil' že pred 36 leti, to pa je bila ideja ustanovnih dveh članov. Zaradi naše starosti smo se na menedžerjeva opozorila večkrat dotaknili te teme, predvsem v zadnjih treh letih. Vedeli smo, da bodo potrebne zamenjave za vse štiri, a v resnici se je menjava na začetku zadevala bolj najstarejših dveh. Z njima takšnega sklepa nismo mogli doseči, čeprav so bile pobude jasne," je razložil.

Ker sta se Tomaž in Oto zavedala, kakšna je situacija, sta že pred tremi meseci našla nove člane in sestavila novo zasedbo. "Midva sva že sestavila novo skupino in vprašanje časa in trme je, kateri in če, se bo imenoval New Swing Quartet. Verjetno se bodo preostali trije težko tako imenovali, saj so samo trije. Če bova pa to midva s Pestnerjem, pa tudi ne vem. Zasedba torej že obstaja in čaka, ampak ravno jaz, ki se me zdaj izloča, sem nasprotoval, da bi nova zasedba začela delati, preden dosežemo dogovor z ustanovnima članoma. Tega nisem želel, čeprav sem imel pritisk od Ota Pestnerja in od menedžerja. To je zdaj njihova reakcija, ki deluje kot povračilni ukrep meni, a se ne upošteva, kaj sem jaz zagovarjal. Nova zasedba še ni začela vaditi, je pa pripravljena," je dejal glasbenik, ki je v celotni zgodbi očitno sedaj sam 'potegnil kratko'.

New Swing Quartet je na sceni že več kot 50 let. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Kljub vsemu takšne reakcije od svojih glasbenih kolegov nikakor ni pričakoval. "Seveda nisem pričakoval njihove reakcije. Ko smo bili na sestanku, mi niso upali in niso bili sposobni povedati, da me izločajo. Do te ugotovitve sem moral priti sam, tudi o namenu se niso bili zmožni izreči. Zato sem jim odgovoril, da se naši stili glasbe nikakor ne razhajajo, ker s Pestnerjem še vedno zagovarjava stari 'old school' oziroma gospel tudi z novima članoma. To je najina osnovna vrednota, to je nekaj, česar ne bi nikoli zanemarili, kljub temu da bi nama novi pevci, mlajši, tehnično bolj sposobni, prinesli obilo svežine, nov pogled na gospel, ker je to živ proces," je povedal pevec, ki je zaslužen tudi za to, da so s skupino v zadnjih letih postali soustvarjalci tega procesa. "Kot včasih rečejo, da so starejši kot otroci in to, kar beremo zdaj, je otroški odziv. Treba je razumeti Otovo naturo in poreklo, čeprav je čudovit in genialen pevec in sva skupaj sodelovala, še preden sem jaz vstopil v pevske vode skupine. Ostala sva prijatelja, a na njegovo stabilno zanesljivost se pri njem ne moreš zanašati, zato se je sopodpisal pod to izjavo obeh članov. Še včeraj sva usklajevala mnenja, stališča in je najina kolega poskušal prepričati o demantiranju te izjave, ampak ju ni uspel," je dodal.