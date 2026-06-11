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Domača scena

Tomaž Mihelič: Jaz čutim mamo Afriko globoko v sebi

Ljubljana, 11. 06. 2026 20.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
Tomaž Mihelič

"Včasih moraš daleč stran, da prideš bližje sebi," o svojih človekoljubnih potovanjih v Afriko pravi Tomaž Mihelič, ki je v ljubljanski knjigarni Pri kamniti mizi predstavil svojo novo knjigo Črno-beli svet. V njej predstavlja zgodbo skupnosti v Tanzaniji, ki mu je ukradla srce s svojo iskrenostjo in skromnostjo.

"Rad bi se zahvalil ljudem iz Slovenije, najlepša hvala vsem, radi vas imamo, zelo radi." Takole se je ljubljanskemu občinstvu s simpatičnim videom iz domače vasice v Tanzaniji javil Tomažev prijatelj. "Ti ljudje, to te potegne vase, ti moraš čutiti popkovnico, ki jo belci z Afriko sekajo že stoletja in stoletja, ampak pri meni očitno niso mogli čisto vse odsekati, ker jaz čutim tisto mamo Afriko globoko v sebi."

Otrokom iz vasi, ki jo je že večkrat obiskal, zdaj želi pomagati tudi tako, da bo celoten avtorski izkupiček od prodaje knjige Črno-beli svet namenil za njihovo šolanje, zdravstveno oskrbo in zagotavljanje pitne vode. "Kar je nam samoumevno, številni tega nimajo," poudarja Klavdija Simler, avtorica ilustracij v knjigi Črno-beli svet.

Kako so knjigo začutili znani Slovenci, kot sta voditeljica ter modna oblikovalka Tara Zupančič ter Boris Kokalj, pevec skupine Kokosy? Preverite v prispevku.

Tomaž Mihelič Črno-beli svet knjiga

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