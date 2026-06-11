Tomaž Mihelič: Jaz čutim mamo Afriko globoko v sebi

"Rad bi se zahvalil ljudem iz Slovenije, najlepša hvala vsem, radi vas imamo, zelo radi." Takole se je ljubljanskemu občinstvu s simpatičnim videom iz domače vasice v Tanzaniji javil Tomažev prijatelj. "Ti ljudje, to te potegne vase, ti moraš čutiti popkovnico, ki jo belci z Afriko sekajo že stoletja in stoletja, ampak pri meni očitno niso mogli čisto vse odsekati, ker jaz čutim tisto mamo Afriko globoko v sebi."

Otrokom iz vasi, ki jo je že večkrat obiskal, zdaj želi pomagati tudi tako, da bo celoten avtorski izkupiček od prodaje knjige Črno-beli svet namenil za njihovo šolanje, zdravstveno oskrbo in zagotavljanje pitne vode. "Kar je nam samoumevno, številni tega nimajo," poudarja Klavdija Simler, avtorica ilustracij v knjigi Črno-beli svet.

Kako so knjigo začutili znani Slovenci, kot sta voditeljica ter modna oblikovalka Tara Zupančič ter Boris Kokalj, pevec skupine Kokosy? Preverite v prispevku.